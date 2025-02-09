İsrail Askerleri Batı Şeria'da 8 Aylık Hamile Kadını ve Bebeğini Öldürdü

Hamile Kadın ve Bebeği İsrail Saldırısında Hayatını Kaybetti

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentindeki Nur Şems Mülteci Kampı'nda gerçekleştirilen saldırılar sırasında 8 aylık hamile bir kadını ve onun karnındaki bebeğini öldürdü. Olayda kadının eşi de ağır yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, 23 yaşındaki Sündüs Cemal Muhammed Şelebi'nin, saldırılar sırasında hayatını kaybettiğini açıkladı. Kadının hastaneye ulaştırıldığı ancak ne yazık ki bebeğinin de bu esnada yaşamını yitirdiği belirtildi.

Görgü Tanıklarının İfadeleri

Görgü tanıkları, Sündüs'ün ailesiyle birlikte Nur Şems Mülteci Kampı'ndan göç etmeye çalışırken İsrail askerlerinin doğrudan ateş açması sonucu öldüğünü bildirdi.

Devam Eden Saldırılar

İsrail ordusu, 27 Ocak'ta Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kentinde başlattığı saldırıları 14'üncü gününe taşıyarak genişletmekte. Bugün sabah saatlerinde Nur Şems Mülteci Kampı'na yönelik kapsamlı bir saldırı gerçekleştirdi. Askeri operasyonlar neticesinde pek çok aile evlerini terk etmeye zorlandı.

Yerel kaynaklar, İsrail ordusunun bazı evleri askeri üs olarak kullandığını aktarmakta.

Batı Şeria'ya Yönelik Saldırılar

Gazze'de yürürlüğe giren ateşkesin ardından 21 Ocak'da, işgal altında olan Batı Şeria'nın kuzeyinde Cenin kentine “Demir Duvar” adı altında bir saldırı düzenlendi. Bu saldırılarda 25 Filistinli hayatını kaybetti. Saldırılar, 27 Ocak'ta Tulkerim’i ve 2 Şubat’ta Tubas’ın El-Faria Mülteci Kampı’nı kapsayacak biçimde genişletildi.

İsrail ordusu, 8 Şubat'ta Tamun'daki askeri güçlerini geri çekene kadar bölgede yoğun baskılara devam etti.