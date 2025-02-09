DOLAR
35,94 0%
EURO
37,13 0%
ALTIN
3.306,95 0%
BITCOIN
3.475.659,61 -0,28%

İsrail Askerleri Batı Şeria'da 8 Aylık Hamile Kadını ve Bebeğini Öldürdü

İsrail ordusu, Batı Şeria'da 8 aylık hamile Sündüs Cemal Muhammed Şelebi'yi karnındaki bebeğiyle katletti. Olayın detayları haberimizde.

Yayın Tarihi: 09.02.2025 12:36
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 12:36
İsrail Askerleri Batı Şeria'da 8 Aylık Hamile Kadını ve Bebeğini Öldürdü

Hamile Kadın ve Bebeği İsrail Saldırısında Hayatını Kaybetti

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentindeki Nur Şems Mülteci Kampı'nda gerçekleştirilen saldırılar sırasında 8 aylık hamile bir kadını ve onun karnındaki bebeğini öldürdü. Olayda kadının eşi de ağır yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, 23 yaşındaki Sündüs Cemal Muhammed Şelebi'nin, saldırılar sırasında hayatını kaybettiğini açıkladı. Kadının hastaneye ulaştırıldığı ancak ne yazık ki bebeğinin de bu esnada yaşamını yitirdiği belirtildi.

Görgü Tanıklarının İfadeleri

Görgü tanıkları, Sündüs'ün ailesiyle birlikte Nur Şems Mülteci Kampı'ndan göç etmeye çalışırken İsrail askerlerinin doğrudan ateş açması sonucu öldüğünü bildirdi.

Devam Eden Saldırılar

İsrail ordusu, 27 Ocak'ta Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kentinde başlattığı saldırıları 14'üncü gününe taşıyarak genişletmekte. Bugün sabah saatlerinde Nur Şems Mülteci Kampı'na yönelik kapsamlı bir saldırı gerçekleştirdi. Askeri operasyonlar neticesinde pek çok aile evlerini terk etmeye zorlandı.

Yerel kaynaklar, İsrail ordusunun bazı evleri askeri üs olarak kullandığını aktarmakta.

Batı Şeria'ya Yönelik Saldırılar

Gazze'de yürürlüğe giren ateşkesin ardından 21 Ocak'da, işgal altında olan Batı Şeria'nın kuzeyinde Cenin kentine “Demir Duvar” adı altında bir saldırı düzenlendi. Bu saldırılarda 25 Filistinli hayatını kaybetti. Saldırılar, 27 Ocak'ta Tulkerim’i ve 2 Şubat’ta Tubas’ın El-Faria Mülteci Kampı’nı kapsayacak biçimde genişletildi.

İsrail ordusu, 8 Şubat'ta Tamun'daki askeri güçlerini geri çekene kadar bölgede yoğun baskılara devam etti.

İLGİLİ HABERLER

2025 YKS Giriş Ücretlerine Şok Zam: Öğrenciler 450 TL Ödeyecek!

Denizli Çameli'nde Asgari Ücret 32.000 TL'ye Yükseldi!

Kurtalan'da Rekor Promosyon: Yapı Kredi 76.000 TL Ödeyecek!

Devletten Yatırım Hamlesi: 49 Yıl Bedelsiz Arazi Kullanımı İmkanı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Pendik'te Motosikletliyi Ezen Sürücü Adliyeye Sevk Edildi
2
Erzincan'da Terör Örgütü Propagandası Yapan 4 Şüpheli Gözaltında
3
Mısır 2025'i "Ümmü Gülsüm Yılı" İlan Etti
4
Türkiye ve Macaristan, Bilim ve İnovasyon Yılı İçin Birleşiyor
5
Bangladeş'te Eski Başbakan'ın Partisiyle Bağlantılı 83 Kişi Gözaltına Alındı
6
Tüketiciler Birliği'nden Merkez Sıcak Su Sayaçları İçin Önemli Tavsiye

2025 YKS Giriş Ücretlerine Şok Zam: Öğrenciler 450 TL Ödeyecek!

Eskişehir’e 608 Milyon TL Tarımsal Destek Müjdesi

2025’te Çalışan Annelere Aylık 25.808 TL Destek

Denizli Çameli'nde Asgari Ücret 32.000 TL'ye Yükseldi!

Emekliler Bayramda Çifte Sevinç Yaşayacak! İkramiye Tutarları Gündemde

Kurtalan'da Rekor Promosyon: Yapı Kredi 76.000 TL Ödeyecek!

Devletten Yatırım Hamlesi: 49 Yıl Bedelsiz Arazi Kullanımı İmkanı!

Kocaeli'den Gaziantep'e TOKİ'nin Arsa Satış Atağı: Tarihlere Dikkat!

Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025'te 400 Uzman Erbaş Alımı Yapacak

Meteoroloji'den Acil Uyarı: 19 İl İçin Kar, Fırtına ve Sulu Kar Bekleniyor!

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!