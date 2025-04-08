İsrail Askerleri Kudüs Üniversitesi'nde Protestocu Öğrencilere Baskın Düzenledi

İsrail Askerlerinin Kudüs Üniversitesi'ne Baskını

İsrail askerleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te, öğrencilerin Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların durdurulması talebiyle düzenlediği gösteriye müdahale etti. Kudüs Üniversitesi'nde bir araya gelen öğrenciler, Gazze'deki saldırıları protesto etmek amacıyla toplandılar.

Baskın Sırasında Gergin Anlar Yaşandı

Baskın esnasında, görgü tanıklarının ifadelerine göre, İsrail askerleri göz yaşartıcı gaz kullanırken öğrenci ve askerler arasında arbede yaşandı. Filistin Kızılayı, olaylar sonucunda gazdan etkilenen 22 kişiye ve vücutlarında yanık oluşan bir kişiye müdahale edildiğini duyurdu.

Kudüs İbrani Üniversitesinde Savaş Protestosu

Ayrıca, Kudüs İbrani Üniversitesi'nde de benzer bir protesto gerçekleştirildi. Filistinli ve İsrailli öğrenciler, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki yoğun saldırılarını kınamak için siyah giysilerle toplandı. Öğrenciler, savaşın getirdiği kayıpları gözler önüne seren pankartlar taşıdılar.

Pankartta Çarpıcı İstatistikler

Pankartlardan birinde "Savaşta 17 bin 954'ü çocuk ve 12 bin 364'ü kadın olmak üzere 50 bin 669 kişi öldürüldü" ifadesi dikkat çekti. Diğer pankartlarda ise "Soykırımı durdurun" ve "Gazetecilerin bombalanmasını durdurun" gibi mesajlar yer aldı.

Destek İfadeleri

Gösteriye destek veren Özgür Kudüs hareketi, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Üniversitenin tüm baskılarına rağmen, soykırımı sona erdirmek ve Filistin'i özgürleştirmek için mücadele eden öğrencilerin yanındayız" dedi.