İsrail Başsavcısı: Netanyahu Şabak Direktörü'nü Keyfi Olarak Görevden Alamaz

İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara, Netanyahu'nun Şabak Direktörü'nü keyfi olarak görevden alamayacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 17.03.2025 00:34
Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 00:34
İsrail Başsavcısı: Netanyahu Şabak Direktörü'nü Keyfi Olarak Görevden Alamaz

İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar'ı keyfi olarak görevden alamayacağını ifade etti. Yedioth Ahronoth gazetesine göre, Miara, Başbakan Netanyahu'ya gönderdiği resmi bir mektupta, Bar'ın görevden alınması için hukuk müşavirinin dikkatine sunulması gerektiğini vurguladı.

Miara, Netanyahu'ya, Şabak Direktörü Bar'ı keyfi olarak görevden alamayacağını bildirdi ve bu kararın altında yatan gerekçeler ile yasal dayanakların sunulması gerektiğini belirtti. Ayrıca, Netanyahu'nun bu kararı alıp alamayacağına ilişkin yeterliliğinin de soruşturulması gerektiğini kaydetti.

Miara, eğer bu adımlar atılmadığı takdirde Bar'ın görevden alınmasının mümkün olmayacağını ifade etti. Netanyahu'nun "kişisel güvensizlik" gerekçesiyle konuya yaklaşması dikkati çekti. Miara, konunun "olağanüstü hassasiyetine" ve "çıkar çatışmasına dönüşmesine" vurgu yaptı.

Şabak'tan yapılan bir açıklamada ise Bar'ın, Başbakan Netanyahu ile gerçekleştirdiği görüşmede alınan her kararda hukuka saygı göstereceğini açıkça belirttiği ifade edildi. Bu bağlılık, İsrail medyasında Şabak Direktörü'nün görevden alınmasının hukuki bir temeli olmadığı yorumlarına yol açtı.

Netanyahu, Bar'ı Görevden Alma Kararını Duyurdu
İsrail Başbakanı Netanyahu, Şabak Direktörü Ronen Bar ile yaptığı görüşmede hükümetin bu hafta Bar'ı görevden alacağını duyurmuştu. Bar'ın görevden alınmasının oylanacağı kabine toplantısının çarşamba günü gerçekleşeceği bildirildi. Netanyahu, Bar'a güvensizliğini dile getirerek, alacağı görevden alma kararını süregelen güvensizlikle gerekçelendirdi.

Uzun bir süredir Şabak Direktörü Bar ile görüş ayrılığı bulunan Netanyahu, Bar'ı 7 Ekim 2023'teki başarısızlıklarının ardından kurumda reform yapmasının önünü kesmeye çalışmakla suçladı. Şabak ise bu suçlamaları "tehlikeli" olarak nitelendirdi.

Öte yandan, bazı gizli belgelerin basına sızması, Netanyahu'nun danışmanlarının suçlamaları ve Katar'dan finansal destek alma iddialarının soruşturmalarına yol açtı.

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