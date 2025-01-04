DOLAR
35,36 -0,01%
EURO
36,47 -0,01%
ALTIN
2.999,46 -0,14%
BITCOIN
3.466.282,64 0,34%

İsrail, Batı Şeria'da Filistin Zeytin ve Elma Ağaçlarını Kesiyor

İsrailliler, Batı Şeria'nın Battir kasabasında Filistinlilere ait zeytin ve elma ağaçlarını keserek işgal uygulamalarına devam ediyor.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 16:17
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 16:17
İsrail, Batı Şeria'da Filistin Zeytin ve Elma Ağaçlarını Kesiyor

İsrail'in İşgali Sürüyor

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yer alan Beytüllahim kentinin batısındaki Battir kasabasında, Filistinlilere ait zeytin ve elma ağaçlarını kesmeye devam ediyor.

Çiftçi Ömer El-Kaysi’nin Ağaçları Yolunda

Bu duruma dair açıklamalarda bulunan Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi Beytüllahim Ofis Müdürü Hasan Bericiyye, bir grup İsraillinin, çiftçi Ömer el-Kaysi’ye ait 6 zeytin ve elma ağacını söktüğünü bildirdi.

Yerleşimcilerin Saldırıları Artıyor

Bericiyye, İsraillilerin, 2024 yılı Eylül ayı başlarında Battir kasabasının Hammar bölgesinde kurulan "Nahal Helitz" yerleşim biriminden geldiklerini ve bölge halkına zaman zaman saldırılarda bulunduklarını vurguladı.

Raporlarda Dikkat Çeken Veriler

Filistin Toprak Araştırmaları Merkezi, 1 Ocak'ta yayınladığı raporda, 2024 yılında işgal altındaki Batı Şeria'da 59 bin zeytin ağacının söküldüğünü, yaklaşık 50 bin dönüm araziye de el koyulduğunu duyurdu.

Raporda ayrıca, Batı Şeria genelinde Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ve İsrail ordusu tarafından toplam 59 bin 163 zeytin ağacının söküldüğü ve 52 bin 373’ünün de tamamen yok edildiği ifade edildi.

Yerleşimcilerin Etkisi

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te 700 bini aşkın Yahudi yerleşimci yaşıyor. Uluslararası hukuka göre ise bu yerlerdeki Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor. Bu durum, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinlilerin yaşam koşullarını daha da zorlaştırıyor.

İLGİLİ HABERLER

2025 MTV Artışında Bankalardan Büyük Destek! 6 Bankadan Taksit İmkanları Açıklandı

Asgari Ücretli Çalışanlara Sosyal Destek Müjdesi: 2025'te Ödenecek

Memur ve Emekliye Müjde! 2024 Zam Oranlarına Ramak Kaldı

Yemek Kartları Restoranlarla Sınırlı! Çalışanları Endişelendiriyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
AK Parti Üye Sayısı 11 Milyon 135 Bin 306: Kandemir'den Açıklama
2
Zonguldak'ta 3,5 Yaşındaki Çocuğun Ölümü: Anne Tutuklandı
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye Sert Eleştiriler: 'Hizmet Düşmanlığı Değişmiyor!'
4
Tüm Emekliler Derneğinden 'Refah Payı' Talebi: Emeklilerin Alım Gücü Düşüyor
5
Aydın'da Ferdi Tayfur İçin Lokma Dağıtıldı
6
Brezilya'da İsrailli Asker Hakkında Soruşturma Kararı Alındı
7
Yeniden Refah Partisi'nden Emekli Maaşına Acil Düzenleme Çağrısı

2025 MTV Artışında Bankalardan Büyük Destek! 6 Bankadan Taksit İmkanları Açıklandı

Denizbank'tan 2025'e Özel Kampanyası: Her adım bedava olacak

Asgari Ücretli Çalışanlara Sosyal Destek Müjdesi: 2025'te Ödenecek

Doğuda Batıya Zam Furyası: Ekmeğe Yüzde 25 Zam Geldi!

Çift Katlı Ev ve Tarım Arazisi Uygun Fiyata Satışta!

O ilde 55.000 TL’ye Ev Sahibi Olma Fırsatı

Yapı Kredi'den 2025 Müjdesi: 2500 TL Ek Ödeme Şansı

Emeklilere Yeni Destek: Ücret Sadece 1 TL Olacak

Yemek Kartları Restoranlarla Sınırlı! Çalışanları Endişelendiriyor

ŞOK’ta Deterjanda Yüzde 35 İndirim! Fiyatlar 40 TL’ye Düştü

TÜED'den Emeklilere Seyyanen Zam Talebi Ortaya Çıktı

Memur ve Emekliye Müjde! 2024 Zam Oranlarına Ramak Kaldı