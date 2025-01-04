İsrail, Batı Şeria'da Filistin Zeytin ve Elma Ağaçlarını Kesiyor

İsrail'in İşgali Sürüyor

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yer alan Beytüllahim kentinin batısındaki Battir kasabasında, Filistinlilere ait zeytin ve elma ağaçlarını kesmeye devam ediyor.

Çiftçi Ömer El-Kaysi’nin Ağaçları Yolunda

Bu duruma dair açıklamalarda bulunan Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi Beytüllahim Ofis Müdürü Hasan Bericiyye, bir grup İsraillinin, çiftçi Ömer el-Kaysi’ye ait 6 zeytin ve elma ağacını söktüğünü bildirdi.

Yerleşimcilerin Saldırıları Artıyor

Bericiyye, İsraillilerin, 2024 yılı Eylül ayı başlarında Battir kasabasının Hammar bölgesinde kurulan "Nahal Helitz" yerleşim biriminden geldiklerini ve bölge halkına zaman zaman saldırılarda bulunduklarını vurguladı.

Raporlarda Dikkat Çeken Veriler

Filistin Toprak Araştırmaları Merkezi, 1 Ocak'ta yayınladığı raporda, 2024 yılında işgal altındaki Batı Şeria'da 59 bin zeytin ağacının söküldüğünü, yaklaşık 50 bin dönüm araziye de el koyulduğunu duyurdu.

Raporda ayrıca, Batı Şeria genelinde Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ve İsrail ordusu tarafından toplam 59 bin 163 zeytin ağacının söküldüğü ve 52 bin 373’ünün de tamamen yok edildiği ifade edildi.

Yerleşimcilerin Etkisi

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te 700 bini aşkın Yahudi yerleşimci yaşıyor. Uluslararası hukuka göre ise bu yerlerdeki Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor. Bu durum, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinlilerin yaşam koşullarını daha da zorlaştırıyor.