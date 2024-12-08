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İsrail, Batı Şeria'da Filistinli Aileyi Hedef Aldı

İsrailliler, Batı Şeria'da Filistinli bir ailenin çadırını yakıp, aile üyelerine saldırdı.

Yayın Tarihi: 08.12.2024 13:49
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 13:49
İsrail, Batı Şeria'da Filistinli Aileyi Hedef Aldı

İsrail'in Batı Şeria'daki Saldırıları Devam Ediyor

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki Beytüllahim kentinde, Ahmed Kemal Tarave ailesinin çadırını ateşe verdi. Saldırının ardından aile üyeleri de darbedildi.

Minye Köyü Meclis Başkanı Konuştu

Minye Köyü Meclis Başkanı Zayid Kevazibe, yapılan saldırıyla ilgili Anadolu Ajansı muhabirine bilgiler verdi. Kevazibe, Beytüllahim'deki köy çevresindeki kaçak yerleşimlerden gelen bir grup İsrailli'nin hedef aldıkları Tarave ailesine saldırdığını ifade etti.

Kevazibe, "Köy, sakinlerini evlerinden çıkararak bölgeyi boşaltmayı amaçlayan defalarca İsrail ordusunun koruması altında saldırıya uğradı," diyerek durumu dile getirdi. Ayrıca, geçmişteki saldırılarda köydeki ağaçların söküldüğünü, su kuyularının tahrip edildiğini ve hayvanların çalındığını aktardı.

Artan Saldırılar ve Oluşan Zarar

İsrailli grupların, aralık ayının başında köye düzenlediği baskında 150 zeytin ağacını sökmesi dikkat çekti. 7 Ekim 2023 tarihinde Gazze Şeridi'ne saldırı başlatan İsrail'in, bu tarihten itibaren işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Filistinlilere yönelik baskın, saldırı ve gözaltılarda belirgin bir artış gözlemlenmektedir.

İşgal altındaki bölgelerdeki saldırılarda, yaklaşık 167'si çocuk olmak üzere toplam 807 Filistinli hayatını kaybetti. Kudüs dahil işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerden gasbedilen topraklarda, 720 binden fazla İsrailli'nin yaşadığı belirtiliyor.

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