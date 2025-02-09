İsrail'de Aşırı Sağcı Ben-Gvir: "Ülkemiz Orta Doğu'da Gülünç Duruma Düştü"

İsrail'de Aşırı Sağcı Ben-Gvir, Ülkesi İçin Endişelerini Paylaştı

İsrail'de Ulusal Güvenlik Bakanlığı görevinden istifa eden Yahudi Gücü Partisi lideri Itamar Ben-Gvir, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun politikalarını sert bir dille eleştirdi. Ben-Gvir, ülkesinin Orta Doğu'daki durumunu değerlendirdiği röportajında, "İsrail, Orta Doğu'da alay konusu haline geldi ve şu anda bunu anlayıp anlamadığımızdan emin değilim." dedi.

Gasze Üzerine Tartışmalı Yorumlar

Ben-Gvir, ocak ayında Hamas ile yapılan ateşkes ve esir değişim anlaşmasına onay veren hükümetin tavrını eleştirerek, "Ne yazık ki hükümette Gazze'ye insani yardımların gönderilmesine karşı çıkan tek kişiydim. Oysa 180 derecelik bir değişim yaratabilirdim." ifadelerini kullandı.

ABD Baskısı ve Hükümet Tutumu

Netanyahu’nun ABD baskısı karşısındaki tavrını da sert şekilde eleştiren Ben-Gvir, "Sürekli baskı altında hareket edemezsiniz. ABD Başkanı’na karşı durmanın kolay olmadığını biliyorum ama Başbakan’dan gerçeği söylemesini ve hikayeler anlatmamasını bekliyorum." şeklinde konuştu.

Gönüllü Göç Bakanlığı Önerisi

Ben-Gvir, Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerin göç etmesi için "gönüllü göç programının" derhal başlaması gerektiğini vurguladı. "Bugün gönüllü göçü teşvik etmek için bir girişim başlatmalıyız. Başkan Trump, zaman olduğunu söylüyor ama İsrail devleti için zamanımız yok" diyen Ben-Gvir, bakanlık kurulmasını ve bu bakanlığın, lideri olduğu partisi tarafından yönetilmesini önerdi.

Bakanlık Teklifi ve Yasa Tasarısı

Geçtiğimiz salı günü Ben-Gvir'in öncülüğündeki Otzma Yehudit partisi, İsrail Meclisi'ne "Gazze sakinlerinin gönüllü olarak göç etmesini teşvik etmeye yönelik" bir yasa tasarısı sundu. Tasarıya göre, Gazze'de yaşayan ve göç etmeyi tercih edenlerin İsrail Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen mali destek alması öngörülüyor. Ancak terör eylemlerine karıştığı tespit edilenler bu yardımdan yararlanamayacak.

ABD Eski Başkanı Trump'ın Görüşleri

ABD eski Başkanı Donald Trump, Gazze’deki Filistinlilerin Mısır ve Ürdün gibi komşu ülkelere göç ettirilmesi fikrini savunuyor. Trump, ayrıca ülkesinin Gazze Şeridi’ni ele geçirip Filistinlileri oradan çıkarmayı planladığını belirtmişti. Bu teklifler, bölgesel ve uluslararası düzeyde geniş çapta tepkiyle karşılandı.