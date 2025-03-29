İsrail'de On Binlerce Kişi Netanyahu'ya İstifa Çağrısı Yaptı

İsrail'de Büyük Protesto: Netanyahu Hükümeti İstifaya Çağrıldı

İsrail'in çeşitli şehirlerinde on binlerce kişi, Gazze'de ateşkesi ihlal ederek saldırıları yeniden başlatan Başbakan Binyamin Netanyahu'nun hükümetine karşı kitlesel protestolar düzenledi. Tel Aviv, Batı Kudüs ve Hayfa'nın da aralarında bulunduğu birçok yerde yapılan gösterilerde protestocular, hükümetin istifasını istedi.

Protestoların Nabzı Tel Aviv'de Atıyor

Tel Aviv'de Begin Caddesi ve Habima Meydanı gibi merkezi yerlerde toplanan on binlerce kişi, Netanyahu yönetimini protesto etmek için sokakları doldurdu. Protestolara katılan Gazze'deki İsrailli esirlerin annesi Einav Zangauker, hükümeti, oğlunu kurtarmak adına değil, ateşkes anlaşmasını bozmakla suçladı. Zangauker, "Netanyahu, Matan'ı kurtarmak ve eve getirmek yerine bombalamaya karar verdi," diyerek tepkisini dile getirdi.

Belediye Başkanı Grev İhtimaline Dikkat Çekti

Tel Aviv Belediye Başkanı Ron Huldai, yaptığı konuşmada, İsrail halkının savaş durumunda olduğunu belirtirken, hükümetin üzerindeki baskıda belediyelerin etsiz kalamayacağını vurguladı. Huldai, "Hükümetin devam edeceğini umduğu günlük hayatı nasıl durduracağımızı biliyoruz," diyerek greve gitme ihtimallerini gündeme getirdi.

Ana Muhalefet Vekilinden Sert Eleştiri

Gelecek Var Partisi Milletvekili ve eski Mossad Başkan Yardımcısı Ram Ben Barak, Habima Meydanı'nda toplanan göstericilere yaptığı konuşmada, Netanyahu’nun "derin devlet" eleştirilerine atıfta bulundu ve onu sert bir şekilde eleştirdi. Gösteriler sırasında aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir aleyhinde de protestolar oldu; bu protestolarda police müdahale yaşandı.

İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırıları Devam Ediyor

Netanyahu hükümetinin 19 Ocak 2023’te sağlanan ateşkesi bozarak yeniden saldırılara başladığı, birçok kişi tarafından 'aldatmaca' olarak nitelendirildi. İsrail ordusunun yeniden saldırılarına başlamasından bu yana 921'den fazla Filistinli'nin hayatını kaybettiği, 50 bin 277 Filistinli'nin ise ölü olarak kaydedildiği bilgileri basında yer aldı.