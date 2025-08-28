DOLAR
41,04 0,01%
EURO
48,03 -0,41%
ALTIN
4.502,16 -0,47%
BITCOIN
4.639.204,44 -0,67%

İsrail'den Sana'ya Hava Saldırısı: Husilerin Önde Gelen İsimleri Hedef Alındı

İsrail ordusu, Husilerin kontrolündeki Yemen'in başkenti Sana'ya 10'dan fazla hava saldırısı düzenledi; hedefte Husilerin önde gelen isimleri ve lider Abdulmelik el-Husi olduğu belirtildi.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 18:02
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 18:02
İsrail'den Sana'ya Hava Saldırısı: Husilerin Önde Gelen İsimleri Hedef Alındı

İsrail'den Sana'ya Hava Saldırısı: Husilerin Önde Gelen İsimleri Hedef Alındı

İsrail ordusunun Husilerin kontrolündeki Yemen'in başkenti Sana'ya hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

Saldırı ayrıntıları

El-Mesire televizyonu, İsrail ordusunun Sana'ya 10'dan fazla hava saldırısı gerçekleştirdiğini aktardı. AA muhabiri ise saldırının Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi'nin konuşması sırasında gerçekleştiğini ve başkentin birçok bölgesinde patlamaların duyulduğunu bildirdi.

KAN devlet televizyonu ise İsrail güçlerinin saldırıda Husilerin önde gelen isimlerini hedef aldığını kaydetti.

İsrail'den açıklama ve tehdit

İsrail ordusu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Sana'da Husilere ait hedeflerin vurulduğunu duyurdu. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz saldırıları ordu komuta merkezinden takip ettiğini bildirdi.

Katz, Yemen'deki İran destekli Husileri daha önce birçok kez uyardıklarını belirterek, "İsrail’e elini kaldıran herkesin eli kesilecektir." tehdidinde bulundu.

Saldırıya ilişkin henüz can kaybı ve yaralanma bilgisi paylaşılmadı.

İLGİLİ HABERLER

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı

Bakanlık: 'DM9600' Reflektif Şeritler Acil Toplatılıyor

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Netanyahu: "Suriye'de Kiminle Mücadele Ettiğimizi Biliyorum" — Golan Tepeleri ve Saldırılar
2
Şanlıurfa'da otele silahlı saldırı: 5 kişi tutuklandı
3
E3, BMGK'ye Başvurdu: İran'a 'snapback' ile BM Yaptırımları Geri Dönebilir
4
Giresun Dereli'de 'Bir Kurşun Bir Hayat' Kısa Filmiyle Havaya Ateş Uyarısı
5
İran: E3'ün 'snapback' Kararı Haksız ve Hukuki Dayanağı Yok
6
Erdoğan: Türkiye Yüzyılı'na Kadar Durmayacağız — Terörsüz Türkiye Hedefi

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

Burgan Bank ON ile Anında ve Bedava Döviz Transferi — 30'dan Fazla Ülkeye Masrafsız

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı

Bakanlık: 'DM9600' Reflektif Şeritler Acil Toplatılıyor

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi