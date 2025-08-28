İsrail'den Sana'ya Hava Saldırısı: Husilerin Önde Gelen İsimleri Hedef Alındı

İsrail ordusunun Husilerin kontrolündeki Yemen'in başkenti Sana'ya hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

Saldırı ayrıntıları

El-Mesire televizyonu, İsrail ordusunun Sana'ya 10'dan fazla hava saldırısı gerçekleştirdiğini aktardı. AA muhabiri ise saldırının Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi'nin konuşması sırasında gerçekleştiğini ve başkentin birçok bölgesinde patlamaların duyulduğunu bildirdi.

KAN devlet televizyonu ise İsrail güçlerinin saldırıda Husilerin önde gelen isimlerini hedef aldığını kaydetti.

İsrail'den açıklama ve tehdit

İsrail ordusu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Sana'da Husilere ait hedeflerin vurulduğunu duyurdu. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz saldırıları ordu komuta merkezinden takip ettiğini bildirdi.

Katz, Yemen'deki İran destekli Husileri daha önce birçok kez uyardıklarını belirterek, "İsrail’e elini kaldıran herkesin eli kesilecektir." tehdidinde bulundu.

Saldırıya ilişkin henüz can kaybı ve yaralanma bilgisi paylaşılmadı.