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İsrail Güvenlik Şirketleri, ABD ve Kanada Üniversitelerinde Filistin Protestolarını Bastırıyor

ABD ve Kanada'daki üniversiteler, Filistin gösterilerini bastırmak için İsrailli güvenlik şirketleri ile sözleşme imzaladı.

Yayın Tarihi: 07.12.2024 22:13
Güncelleme Tarihi: 07.12.2024 22:13
İsrail Güvenlik Şirketleri, ABD ve Kanada Üniversitelerinde Filistin Protestolarını Bastırıyor

ABD ve Kanada Üniversiteleri, Filistin Yanlısı Gösterilere Baltayı Vuruyor

İsrail basını, ABD ve Kanada üzerindeki üniversitelerin, kampüslerinde artan Filistin yanlısı gösterileri bastırmak için İsrailli güvenlik şirketleriyle sözleşme imzaladığını bildirdi. Haber, Yedioth Ahronot gazetesinde yer aldı ve bu durumun, Donald Trump'ın başkan olduğu dönemde akademik kurumlara yönelik sert uyarılarla başladığını belirtti.

New York Şehir Üniversitesi ile Güvenlik Sözleşmesi

Üniversitelerin, kampüslerindeki protestoları bastırmak amacıyla yakın zamanda New York Şehir Üniversitesi (CUNY) gibi kuruluşların Strategic Security Corp ile 4 milyon dolarlık bir güvenlik sözleşmesi imzaladığı bildirildi. Şirketin sahibi Joseph Sordi, kariyerinde İsrail’de mesleki eğitim almış bir eski polis memuru olarak dikkat çekiyor.

Los Angeles'taki Olaylar ve Güvenlik Şirketleri

Mayıs ayında, California Üniversitesi kampüsünde meydana gelen şiddetli olayların ardından öğrencilere Magen Am şirketine bağlı görevli İsrail askerlerinin saldırdığı iddia edildi. Ülke genelindeki üniversitelerin, sorunlarla başa çıkmak için yerel polisle işbirliği yaptığı ve bu hizmetleri karşılığında belediye fonları aldığı vurgulandı.

Türk İfadesi: Kanada'da Büyüyen Baskı

Kanada'nın Montreal kentindeki Concordia Üniversitesi de, Kudüs merkezli Perceptage International ve Moshav Güvenlik Danışmanlığı gibi iki İsrailli güvenlik firmasından destek alıyor. Eğitimciler ve öğrenciler, bu duruma karşı çıkarak geçmiş dönemde büyük protestolar düzenlemişti.

Uluslararası Protestolara Sıçrayan Olaylar

ABD'deki birçok üniversitede yapılan protestolar, benzeri olayların Fransa, İngiltere, Almanya, Kanada ve Hindistan gibi ülkelerde de gerçekleşmesine neden oldu. Protestocular, Gazze'deki saldırıları sona erdirmek amacıyla birlik oluşturarak dayanışma mesajları verdi.

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