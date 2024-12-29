İsrail Hapishanelerinde Filistinli Hastaların Tedavisi Engelleniyor

İsrail Hapishanelerinde Filistinli Hastaların Durumu Kritik

İsrail hapishanelerinde tutulan iki Filistinli hastanın sağlık durumunun kritik olduğu ve tedaviden mahrum bırakıldığı bildirildi. Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti yaptığı ortak açıklamada, İsrail'in Gilboa hapishanesinde bulunan bu hastalar konusunda uyarıda bulundu.

Ferhan Aside ve Murad Kabha'nın Sağlık Sorunları

Söz konusu Filistinlilerden 44 yaşındaki Ferhan Aside'nin avukatı tarafından ziyaret edildiği belirtildi. Aside'nin, gözaltına alınmadan önce kalp rahatsızlığı bulunduğu ve iki hafta önce hastaneye kaldırıldığı ifade edildi. Aside'nin kalp kaslarının sadece yüzde 30 oranında işlevini yerine getirdiği, bu nedenle kendisine kalp pili takılması gerektiği vurgulandı.

Hapishanede tutulan diğer bir Filistinli, 33 yaşındaki Murad Kabha ise uyuz hastalığına yakalanmış ve bu hastalığın ciddi şekilde kötüleştiği kaydedildi. Kabha'nın ayrıca, 7 yıl önce ağır bir yaralanma geçirdiği ve sol ayağında şiddetli bir ağrı hissettiği belirtildi.

Tıbbi İhmaller ve Sorunlu Durum

Açıklamada, Filistinlilerin tedaviden mahrum bırakıldığı ve sağlık durumlarının bu nedenle kritik hale geldiği belirtilerek, tıbbi ihmallerden İsrail'in sorumlu tutulduğuna dikkat çekildi. Ayrıca, uluslararası kuruluşlar ve insan hakları örgütlerine, İsrail cezaevinde tutulan Filistinliler için "üzerlerine düşen rolü yerine getirme" çağrısında bulunuldu.

Artan Baskılar ve Gözaltılar

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik soykırım uygulamaları sürerken, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış gözlemleniyor. İşgal altındaki bu bölgelerde, 7 Ekim 2023'ten bu yana, İsrail askerleri 12 bin 100'den fazla Filistinliyi gözaltına aldı. Bu süreçte, İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 835 Filistinli hayatını kaybetti.