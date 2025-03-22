İsrail Hapishanelerindeki Filistinli Çocuklar: Büyük İhlallere Maruz Kalıyorlar

Filistin Esirler Medya Ofisi, İsrail hapishanelerindeki 350 çocuğun ciddi ihlallere uğradığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 23:26
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 23:26
İsrail Hapishanelerindeki Filistinli Çocuklar: Büyük İhlallere Maruz Kalıyorlar

Filistin Esirler Medya Ofisi, İsrail hapishanelerindeki 350 Filistinli çocuğun benzeri görülmemiş ihlallere maruz kaldığını bildirdi. Ofisin resmi Telegram hesabından yapılan açıklamada, "Masumiyet Çiğneniyor" başlığıyla bu durumun ciddiyeti vurgulandı.

7 Ekim 2023 tarihinden bu yana, işgal altındaki Batı Şeria'da en az 770 çocuğun gözaltına alındığı ve hapishanelerde şu anda 350 çocuğun bulunduğu kaydedildi. Açıklamada, Ofer ve Megiddo hapishaneleri ile ordu kamplarında tutulan 12 yaş ve üzeri mahkum çocukların yaşadığı büyük ihlallar sıralandı.

Ayrıca, bu ihlaller arasında kıyafet ve ayakkabılara el koyma, dış dünyadan tamamen izole edilme, darbedilme, ölümle veya aileye zarar vermekle tehdit edilme, tıbbi ihmal, yetersiz beslenme ve iftar ile sahuru elektrik kesintileri nedeniyle karanlıkta yapma zorunluluğu gibi durumlar yer almaktadır.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılar sonrasında, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda belirgin bir artış gözlemlenmektedir.

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