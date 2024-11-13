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İsrail'in Dahiye'ye Hava Saldırıları Halkı Korkuya Sürükledi

Beyrut'un Dahiye bölgesinde halk, İsrail'in sürekli bombardımanı nedeniyle korku içinde yaşamaya devam ediyor. Saldırılarda yaşanan endişeler gündemde.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 16:02
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 16:02
İsrail'in Dahiye'ye Hava Saldırıları Halkı Korkuya Sürükledi

Beyrut'un Dahiye Bölgesinde Korku Dolu Anlar

İsrail ordusunun Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine yönelik düzenlediği hava saldırıları, bölgedeki halkı derin bir korkuya sevk etti. Son 24 saat içinde gerçekleştirilen 22 hava saldırısı, özellikle Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye sakinleri arasında endişe yarattı.

Bombardıman Sesleriyle Uyananlar

Bölge sakini Yusuf Abdu, AA muhabirine verdiği demeçte, "Uyuyordum bombardıman sesleriyle uyandım. Dün gecenin ilk saatlerinden itibaren sürekli saldırılar oldu. İnsanlar korkuyor çünkü yakınları, aileleri, çocukları var. İnsanlar kendileri için değil, aileleri ve çocukları için endişeli" şeklinde konuştu.

Kendileri İçin Değil, Aileleri İçin Endişeliler

Dahiye'de yaşayan Umm Hüseyin de benzer duyguları paylaştı. Çalıştığı sırada cep telefonuna Dahiye'nin vurulacağına dair bir mesaj aldığını belirten Umm Hüseyin, "Şu anda bulunduğum yerde oğlumun gelip beni almasını bekliyorum. Allah durumumuzu düzeltsin, bundan başka söyleyecek bir şey yok" dedi. Özellikle son günlerde yaşanan bombardımanlar karşısında endişeleri arttı.

İsrail Hava Saldırıları Devam Ediyor

İsrail ordusu, sabah saatlerinde Dahiye'nin Gubeyri ve Hureyk bölgelerindeki 6 bina için tahliye uyarısında bulunmuştu. Lübnan haber ajansı NNA, söz konusu bölgelere 6 hava saldırısı düzenlendiğini bildirirken, görgü tanıkları saldırıların çok şiddetli olduğunu ve yerel binalarda ciddi yıkımlara yol açtığını ifade etti. Öte yandan, saldırılarda ölen veya yaralananlar hakkında henüz kesin bir bilgi bulunmuyor.

İsrail ordusu, dün Dahiye'ye 12 ve bugün 10 hava saldırısı gerçekleştirmişti. 8 Ekim 2023'ten bu yana, Hizbullah ile devam eden çatışmalar çerçevesinde Dahiye, İsrail'in sık hedeflerinden biri olmaya devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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