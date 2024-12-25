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İsrail'in Gazze'de Saldırıları: 3 Sivil Öldü, Yaralılar Var

İsrail'in Gazze'deki çadırlarına düzenlediği saldırıda 3 sivil hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 21:45
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 21:45
İsrail'in Gazze'de Saldırıları: 3 Sivil Öldü, Yaralılar Var

İsrail'in Gazze Saldırıları Devam Ediyor

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına düzenlediği saldırıda 3 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, saldırının Gazze'nin kuzeyindeki bölgede gerçekleştiği ve bombalanan çadırlardan 3 kişinin cansız bedeni ile birçok yaralının çıkarıldığı bildirildi.

Refah'ta Ek Saldırılar

Dahası, İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde de bazı hedeflere saldırdığı ve burada da en az bir Filistinlinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Yerel kaynaklar, saldırılarda yaralanan kişilerin bulunduğunu aktardı.

İnsan Kaybı ve Yaralılar

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi’ne gerçekleştirdiği operasyonlarda yaklaşık 45 bin 361 Filistinli öldü, bunlar arasında 17 bin 492 çocuk ve 11 bin 979 kadın yer almakta. Ayrıca 107 bin 803 kişi yaralandı. Enkaz altında ise hala binlerce insanın olduğu bilgisi geliyor.

Halkın sığındığı hastaneler ve eğitim kurumlarının da hedef alındığı bu saldırılar, sivil altyapıyı büyük ölçüde tahrip ediyor.

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