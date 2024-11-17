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İsrail'in Gazze'deki Saldırısında 50 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'nin Beyt Lahiya bölgesinde gerçekleştirdiği saldırıda 50 kişi yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 17.11.2024 10:11
Güncelleme Tarihi: 17.11.2024 10:11
İsrail'in Gazze'deki Saldırısında 50 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırıları Sürüyor

İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde bulunan Meşru Beyt Lahiya bölgesinde, 5 katlı bir binaya yönelik gerçekleştirilen hava saldırısında 50 kişi hayatını kaybetti. Bu olay, bölgede artan çatışmaların ve sivil kayıpların devam ettiğini göstermektedir.

Hayatını Kaybedenler ve Yaralılar

Saldırıda hayatını kaybedenlerin çoğunun sivil olduğu bildirilirken, çok sayıda yaralının da hastaneye kaldırıldığı gelen bilgiler arasında. Bu trajik olay, uluslararası toplumda büyük yankı uyandırdı.

Çatışmaların Artışı

Gazze'deki çatışmaların son günlerde yoğunlaşması, bölge halkı için büyük bir tehlike oluşturmaktadır. Saldırının ardından, bölgedeki insani durum daha da kritik bir hale gelmiştir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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