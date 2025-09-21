İsrail'in Gazze Saldırılarında Can Kaybı 65.283'e Yükseldi

Gazze Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 75 artışla can kaybının 65.283'e yükseldiğini; hastanelere 75 ölü ve 304 yaralının getirildiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 21.09.2025 13:58
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 13:58
İsrail'in Gazze Saldırılarında Can Kaybı 65.283'e Yükseldi

İsrail'in Gazze Saldırılarında Can Kaybı 65.283'e Ulaştı

Sağlık Bakanlığı Son Verileri Paylaştı

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı, son 24 saatte 75 artarak 65 bin 283'e yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırıları ve açlık nedeniyle yaşanan can kayıplarına ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Açıklamada, son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 75 ölü ve 304 yaralının getirildiği belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 12 bin 724 Filistinlinin öldüğü, 54 bin 534 kişinin yaralandığı ifade edildi.

İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda, 27 Mayıs'tan bu yana öldürülenlerin sayısının 2 bin 523'e, yaralananların sayısının da 18 bin 474'e ulaştığı

Genel toplamda, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 65 bin 283'e, yaralı sayısı ise 166 bin 575'e yükseldiği kaydedildi.

Yetkililer, Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğuna dikkat çekiyor.

İLGİLİ HABERLER

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrail Rimini'deki TTG Turizm Fuarından Dışlandı
2
Bakan Tekin: "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" ile Anadolu İrfanı Müfredata Girdi
3
Samsun Alaçam'da Samanlık Yangını Söndürüldü
4
Hayati Yazıcı'dan Özgür Özel'e Sert Tepki: 'Trump'ın Adamı' İftirasi
5
İyilikhane Çocuk Derneği Kermes Gelirini Gazze'ye Bağışlayacak
6
İsrail'in Gazze Saldırılarında Can Kaybı 65.283'e Yükseldi
7
Cevdet Yılmaz TEKNOFEST'te: Teknoloji, Bağımsızlık ve Ekonomik Dönüşüm

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü