İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırısı: 4 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'ye Yönelik Hava Saldırısı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği hava saldırısında 4 Filistinli yaşamını yitirdi. Bu durum, bölgedeki gerilimin devam ettiğini gösteriyor.

Olayın Detayları

Gazze'deki Sivil Savunma Birimi Sözcüsü Mahmud Basal, yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze kentindeki Tel el-Hava Mahallesi'nde bir grup Filistinliyi hedef alması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirtmiştir.

Basal, Gazze’nin batısındaki Emel Oteli civarında düzenlenen başka bir bombalı saldırıda ise bir sivilin öldüğünü ve çok sayıda yaralı bulunduğunu ifade etti.

Binlerce Bina Yok Oldu

Görgü tanıkları, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı’nın kuzeyinde onlarca binayı patlayıcılarla havaya uçurduğunu bildirdi.

Sağlık Bakanlığı Açıklama Yaptı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in düzenlediği saldırılarda, 16 bin 314’ü çocuk ve 10 bin 980’i kadın olmak üzere toplamda 39 bin 480 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini ve 91 bin 128 kişilerin yaralandığını duyurdu. Enkaz altında halen binlerce cesedin olduğu tahmin edilmektedir.

Sivil Altyapıya Zararı

Bölgede halkın sığındığı hastaneler ve eğitim kurumlarının hedef alınması, sivil altyapının da büyük ölçüde tahrip edilmesine yol açmaktadır.