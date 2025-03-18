İsrail'in Gazze'ye Saldırıları: Can Kaybı 112'ye Ulaştı

İsrail'in, Gazze Şeridi'ne yönelik ateşkesi bozarak yeniden başlattığı saldırılar sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısı 112'ye yükseldi.

Yerel sağlık kaynaklarından alınan bilgilere göre, son günlerde yaşanan çatışmalarda sivil can kayıplarının arttığı bildiriliyor. Hükümet yetkilileri, saldırıların durmaması halinde bu sayının daha da artabileceğini vurguluyor.

Uluslararası toplum ise gelişmeleri endişeyle izlerken, ateşkes çağrıları yapılmaya devam ediyor. Saldırıların durdurulması ve şiddetin sona ermesi için diplomatik çözüm arayışları sürüyor.

Bu durum, bölgede barış ve istikrarın sağlanması adına önemli bir tehdit oluşturuyor.