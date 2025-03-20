İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırılarında 35 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gaza'daki Saldırılarında Hayatını Kaybedenlerin Sayısı Artıyor

İsrail ordusunun bu gece Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda en az 35 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Hedef Alınan Aileler ve Kaydedilen Ölüm Sayıları

Filistin resmi ajansı WAFA'nın aktardığı bilgiye göre, İsrail ordusu Han Yunus'taki Beni Suheyla beldesinde Ebu Dib ailesine ait bir evi hedef aldığında 7 kişi öldü. Ayrıca, Han Yunus'un Mirac bölgesindeki Abdurrahman el-Mecayide ailesinin evine yapılan saldırıda birçok kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Han Yunus'un Abesan el-Kebira bölgesinde Ebu Dekka ailesinin evine düzenlenen saldırıda 8 kişi, El-Fehhari kasabasında El-Ammur ailesine ait evde de 3 kişi hayatını kaybettiği kaydedildi. Refah'ın doğusundaki Misbah bölgesinde Cabir ailesine yapılan saldırıda ise 10 kişi hayatını kaybetti.

Son Durum ve Yara Alanlar

Beyt Lahiya'nın batısındaki Es-Sultan semtinde bir evin hedef alınması sonucu yine 7 kişi yaşamını yitirdi. Saldırılarda ayrıca çok sayıda kişi yaralandı. İsrail ordusu, 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesi bozarak Gazze'ye yeniden şiddetli saldırılar başlattı.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, 18 Mart sabahından itibaren İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında, çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 470’in üzerinde Filistinli yaşamını yitirdiğini açıkladı.