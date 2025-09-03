İsrail'in Lübnan güneyine dron saldırısında 1 ölü

Yatir'de can kaybı; bölgedeki hareketlilik ve provokasyonlar bildirildi

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracının Lübnan'ın güneyindeki Yatir beldesine düzenlediği saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

İsrail, Lübnan ile Kasım 2024'te varılan ateşkes anlaşmasına yönelik ihlallerini sürdürüyor. Olayla ilgili olarak İsrail tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

Lübnan haber ajansı NNA'nın bildirdiğine göre, İsrail ordusuna ait birlikler sabah saatlerinde güneydeki Ayterun beldesi çevresine girdi. Güvenlik kaynakları, birliklerin Cel ed-Deyr bölgesinde bir evi havaya uçurduğunu aktardı.

Güneydeki Hula beldesinde de, bölge halkı ev eşyalarını taşıdığı sırada bir İsrail dronunun ses bombası attığı bildirildi; olayda yaralanma kaydedilmedi.

Ayrıca, bir İsrail dronunun Yarun beldesinde bir ekskavatörü hedef aldığı; Meys el-Cebel bölgesinde ise ekskavatörü hedef alan İsrail dronunun düştüğü kaydedildi. Aynı bölgede bir dronun, içinde provokatif yazılar bulunan broşürler attığı ifade edildi.

Yaşanan gelişmeler bölgedeki gerilimi artırırken, uluslararası ve yerel aktörlerin duruma ilişkin izlemesi sürüyor.