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İsrail'in Saldırısı Gazze'de İHH Personelini Hedef Aldı: 5 Ölü, 2 Yaralı

İsrail'in saldırısında Gazze'de İHH ve WFP projesinde çalışan 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Yayın Tarihi: 28.05.2025 23:41
Güncelleme Tarihi: 28.05.2025 23:41
İsrail'in Saldırısı Gazze'de İHH Personelini Hedef Aldı: 5 Ölü, 2 Yaralı

İsrail'in Saldırısı Gazze'de İHH Çalışanlarını Vurdu

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, İsrail'in son günlerde gerçekleştirdiği hava saldırıları sonucu, Dünya Gıda Programı (WFP) ile birlikte yürüttükleri projede çalışan 5 kişinin hayatını kaybettiğini ve 2 kişinin ağır yaralandığını duyurdu.

İHH'dan Açıklama Geldi

İHH'nın sosyal medya hesaplarından yapılan resmi açıklamada, "Gazze'de yürütmekte olduğumuz projemizde çalışan 5 arkadaşımız, işgalci İsrail tarafından gerçekleştirilen saldırılarda şehit oldu, 2 arkadaşımız da ağır yaralandı. Mazlum Gazze halkına canı pahasına yardım ulaştırmaya çalışan insani yardım görevlilerini hedef alan bu menfur saldırıyı kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Hayatını Kaybeden Çalışanlar

Açıklamada, hayatını kaybedenlerin isimleri de belirtildi: Muhammed el-Mubayyid, Ahmed Bustan, Mu'taz Receb, İshak el-Tayf ve Cemal el-Mubayyid.

Gazze'deki durumu yakından takip eden İHH, insani yardım projelerinin sürdürülebilirliğine yönelik saldırıların, bölgedeki insani dramı daha da derinleştirdiği vurgusunu yaptı.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki En-Nefak Caddesi’nde, İHH İnsani Yardım...

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki En-Nefak Caddesi’nde, İHH İnsani Yardım Vakfı’na ait bir aracı hedef alması sonucu, vakfın Dünya Gıda Programı (WFP) ile birlikte yürüttüğü projede görevli 5 çalışan hayatını kaybetti, 2 kişi de ağır yaralandı. Saldırı sonucu araç ağır hasar görerek kullanılmaz hale geldi.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki En-Nefak Caddesi’nde, İHH İnsani Yardım...

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki En-Nefak Caddesi’nde, İHH İnsani Yardım Vakfı’na ait bir aracı hedef alması sonucu, vakfın Dünya Gıda Programı (WFP) ile birlikte yürüttüğü projede görevli 5 çalışan hayatını kaybetti, 2 kişi de ağır yaralandı. Saldırı sonucu araç ağır hasar görerek kullanılmaz hale geldi.

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