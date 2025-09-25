İsrail'in Sana Saldırıları: Zahban Santrali Vuruldu — 2 Ölü, 48 Yaralı

Husiler, başkentte elektrik santrali ve mahallelerin hedef alındığını açıkladı

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in başkent Sana'daki Zahban elektrik santrali ve yerleşim mahallelerine düzenlediği hava saldırılarında, ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve 48 kişinin yaralandığını bildirdi.

Husilerin kontrolündeki haber ajansı SABA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun Sana'ya yeni hava saldırıları düzenlediği hatırlatıldı. Husilere bağlı el-Mesire televizyonunun haberinde, saldırılarda Zahban elektrik santrali ile Muin, en-Nahdeyn ve Hadde bölgelerindeki yerleşimlerin hedef alındığı belirtildi.

Husilere bağlı Yemen Sağlık Bakanlığı açıklamasında, saldırılarda ilk belirlemelere göre 2 ölü ve 48 yaralı olduğu kaydedildi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Husilere ait "askeri hedeflere yönelik geniş çaplı saldırı" düzenlendiği ifade edildi. Açıklamada, çok sayıda savaş uçağının katıldığı operasyonlarda Husilere ait sözde Genelkurmay Başkanlığı kontrol merkezi'nin de hedef alındığı belirtildi.

Savunma Bakanı Yisrael Katz, Amerikan X şirketine ait sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı yazılı açıklamada Sana'ya düzenlenen saldırıda Husilere ait çok sayıda hedefin bombalandığını, çok sayıda insansız hava aracı (İHA) ile silah stoklarının imha edildiğini savundu.

Haberde ayrıca, Husilerin bir gün önce İsrail'in güneyindeki Eilat kentine patlayıcı yüklü İHA ile saldırı düzenlediği ve bu saldırıda onlarca kişinin yaralandığı hatırlatıldı.