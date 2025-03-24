İsrail Ofer Hapishanesinde Dr. Husam Ebu Safiyye'ye Şiddet Uygulandı

İsrail, Gazze Şeridi'nden alıkoyduğu Dr. Husam Ebu Safiyye'nin, Ofer Hapishanesinde gördüğü fiziksel ve psikolojik şiddeti ortaya çıkardı. Yaklaşık 3 aydır tutuklu bulunan Kemal Advan Hastanesinin Müdürü Dr. Ebu Safiyye'nin 5 farklı sorgu sürecine tabi tutulduğu bildirildi.

Hamas’a bağlı Esirler Medya Ofisi, Batı Şeria'daki Ofer Hapishanesinde Ebu Safiyye'yi ziyaret eden avukat Gayd Kasım'ın açıklamalarını paylaştı. Avukatın aktardığına göre, Ebu Safiyye, işkence, darp ve cinsel taciz gibi ciddi biçimde fiziksel ve psikolojik şiddet gördü.

Yapılan açıklamada, Dr. Ebu Safiyye'nin Ofer Hapishanesinde 25 gün hücre hapsinde tutulduğu ve çeşitli sorgularda en uzun süre 13 gün boyunca miserable kaldığı belirtildi. Psikolojik olarak tükenmiş halde olduğu vurgulanan Ebu Safiyye'nin, Gazze'deki savaşın yeniden başladığını öğrendiğinde büyük bir üzüntü yaşadığı kaydedildi.

İçeride tek endişesinin Gazze'deki sağlık personeli ve yaralıların durumu olduğu ifade edilen Ebu Safiyye'nin henüz yargılanmadığı da aktarıldı. İsrail ordusu, 27 Aralık 2024'te Kemal Advan Hastanesini kuşatma altına almış, sağlık personelini ve yaralıları zorla dışarı çıkarmıştı.

Gazze'deki Filistin hükümeti, Ebu Safiyye ve diğer sağlık görevlilerinin alıkonulduğunu duyurmuş, akıbetleri hakkında bilgi talep etmişti. Uzun bir süre sonra kelepçeli halde Ebu Safiyye’nin görüntüleri de yayımlanmıştı.

İsrail’in Kanal 13 Televizyonu Muhabiri Yossi Eli, Ebu Safiyye ile yaptığı röportajı 19 Şubat'ta yayımlamıştı.