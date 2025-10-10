İsrail Ordusu Batı Şeria Baskınlarında 38 Filistinliyi Yaraladı

GÜNCELLEME - İsrail ordusu Batı Şeria'da 38 Filistinliyi yaraladı

İsrail ordusu, sabahın erken saatlerinden itibaren işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 38 Filistinli'yi yaraladığını, 4 kişiyi gözaltına aldığını ve Kudüs'ün kuzeybatısında bir dairenin patlayıcılarla yıkıldığını bildirdi.

Baskınlar, göz yaşartıcı gaz ve gözaltılar

Yerel kaynaklara göre İsrail askerleri El Halil kent merkezine baskın düzenleyerek gerçek mermi, ses bombası ve göz yaşartıcı gaz kullandı; baskında 2 Filistinli yaralandı.

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre İsrail güçleri, Sincil beldesinde bazı evlere baskın düzenleyerek 3 genci gözaltına aldı. Ayrıca Ramallah’ın kuzeydoğusundaki Muğir beldesinde bir genç, ailesinin evine düzenlenen baskında gözaltına alındı.

Kudüs’te ise İsrail ordusu, geçen ay düzenlenen bir silahlı saldırıya karıştığı iddiasıyla Filistinli Muhammed Bessam Taha'nın ailesine ait Katanna beldesindeki daireyi patlayıcıyla yıktı. İsrail güçleri, saldırı düzenlemekle suçladığı Filistinlileri gözaltı ve hapsin yanı sıra evlerini yıkarak da cezalandırıyor.

Zeytin hasadı sırasında saldırı: Gaz, ses bombası ve yaralanmalar

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Nablus'un güneyindeki Beyta, Huvvara ve Deyr Şeref kasabalarında zeytin toplayan Filistinlilere saldırdı. Bölgeye baskın yapan İsrail ordusu, ses bombaları ve göz yaşartıcı gaz kullanarak birçok kişinin boğulma tehlikesi geçirmesine yol açtı.

Olayda, ikisi gazeteci olmak üzere 36 Filistinli yaralandı. Yaralılardan ikisinin gerçek mermiyle, diğerlerinin ise darbedilerek yaralandığı aktarıldı. Yaralılar tedavi için beldedeki sağlık merkezine nakledildi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailli yerleşimciler, Nablus’un güneyindeki Beyta beldesine düzenledikleri saldırıda Filistinlilere ait bazı araçları ateşe verdi. Saldırı sonucu araçlar kullanılamaz hale geldi.