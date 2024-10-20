İsrail Ordusu Beyrut'taki Hizbullah Karargâhını Bombaladı

İsrail Ordusu Hizbullah'ı Hedef Aldı

İsrail ordusu, Hizbullah'ın Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bulunan istihbarat karargâhını başarıyla bombaladığını duyurdu. Bu operasyon, ülkenin güneyinde gerçekleştirilen hava saldırılarıyla da desteklendi.

Önemli Hedefler Vuruldu

Beyrut'taki saldırıların yanı sıra, ordunun düzenlediği hava saldırılarında 3 Hizbullah yöneticisinin hayatını kaybettiği iddia edildi. İsrail ordusu, X hesabından paylaştığı açıklamada, savaş uçaklarının sabah saatlerinde hem istihbarat karargâhını hem de yer altı silah üretim atölyesini vurduğunu bildirdi.

Öldürülen Liderler ve Genel Durum

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Tibnin bölgesinde düzenlenen saldırılarda Hizbullah'ın güney cephesinde "önemli bir lider" konumunda bulunan Hac Abbas Selame ile birlikte Rida Abbas Avade ve Ahmed Ali Hüseyin'in de öldürüldüğünü savundu.

Öte yandan, Hizbullah cephesinden ise İsrail'in bu iddialarına ilişkin henüz bir resmi açıklama yapılmadığına dikkat çekildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA, İsrail ordusunun bugün düzenlediği saldırılar sonucunda toplamda 11 kişinin yaşamını yitirdiğini aktardı.