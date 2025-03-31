İsrail Ordusu, Gazze Çevresinde İHA Düşüşü Gerçekleşti

İsrail ordusu, Gazze çevresindeki bir yerleşim birimine ait insansız hava aracının (İHA) düştüğünü duyurdu. Olayla ilgili resmi açıklama, ordunun sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıldı.

Nirim Kibbutzu'na Düşen İHA

Açıklamada, "Bugün erken saatlerde Nirim Kibbutzu (Gazze Şeridi çevresi) üzerine uzaktan kumandalı bir İHA düştü" ifadesi yer aldı. İHA'nın Sky Rider tipi olduğu belirtilirken, kazanın teknik bir arıza nedeniyle gerçekleştiği bildirildi.

Soruşturma Başlatıldı

İsrail ordusu, düşüşle ilgili olarak bir soruşturma başlatıldığını da açıkladı. Bunun yanı sıra, İsrail ordu radyosu tarafından yapılan haberde, olayın geride kalan 2 hafta içinde yaşanan ikinci dron kazası olduğu ifade edildi.