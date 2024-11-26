İsrail Ordusu Gazze'de El-Kassam Merkez Camisi'ni Hedef Aldı

İsrail Ordusu Gazze'deki Camiyi Bombaladı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin ortasında bulunan Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki el-Kassam Merkez Camisi'ni hedef alarak büyük ölçüde yıkılmasına neden oldu.

Görgü tanıkları, AA muhabirine verdikleri bilgilerde, İsrail savaş uçaklarının camiye en az 3 füzeyle saldırı düzenlediğini belirtti. Saldırının ardından caminin büyük ölçüde yıkıldığı, ancak minarelerinin etkileyici bir şekilde ayakta kaldığı ifade edildi. Bunun yanı sıra, caminin çevresindeki evlerin de patlamadan zarar gördüğü aktarıldı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'ne göre, İsrail ordusu 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde 815 camiyi tamamen yıktı. Ayrıca 151 caminin kısmi olarak yıkıldığı ve bu yapıların yeniden inşa edilmesi gerektiği bildirildi.

İsrail'in Gazze'ye Saldırıları

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim 2023 tarihinde Filistinlilere ve kutsal değerlere yönelik ihlallere karşılık verme amacıyla İsrail'e kapsamlı bir saldırı düzenledi. Bu saldırıda İsrail, 1200 İsraillinin öldüğünü ve 5132 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında, çocuklar dahil olmak üzere 44,249 Filistinli hayatını kaybederken, 104,746 kişi yaralandı. Enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğuna dair bilgiler var ve halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alındığı için sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 378'isi karadan işgal sürecinde olmak üzere 805 askerinin öldüğünü duyurdu. Çatışmalara 24 Kasım 2023'te verilen 4 günlük insani ara kapsamında 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı olarak serbest bırakıldı. Ancak İsrail, binlerce Filistinliyi hapsetmeye devam ediyor.

Buna ek olarak, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 794 Filistinli hayatını kaybetti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.