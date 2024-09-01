İsrail Ordusu Gazze'de Saldırılarına Devam Ediyor

İsrail Ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Saldırıları Devam Ediyor

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği son saldırılarda 47 kişinin ölümüne neden oldu.

Son Durum Raporu

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana gerçekleştirilen saldırılarda toplam ölü sayısı 40,738'e çıkarken, yaralı sayısı da 94,154 olarak kaydedildi.

Katliamların Ayrıntıları

Açıklamada, son 24 saat içinde meydana gelen 3 ayrı katliamda birçok kişinin öldüğü ve yaralandığı belirtildi. Ayrıca, hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu, ancak İsrail güçlerinin engelleri nedeniyle sağlık ekiplerinin cenazelere ulaşmakta zorlandığı vurgulandı.