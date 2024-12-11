DOLAR
34,86 -0,01%
EURO
36,62 0,28%
ALTIN
3.024,54 -0,3%
BITCOIN
3.416.829,9 -1,69%

İsrail Ordusu, Gazze'deki El-Mevasi Bölgesinin Boşaltılmasını İstedi

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı El-Mevasi bölgesinin bir kısmının boşaltılması talebini duyurdu.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 12:48
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 12:48
İsrail Ordusu, Gazze'deki El-Mevasi Bölgesinin Boşaltılmasını İstedi

İsrail Ordusu, Gazze'deki Filistinlilere Yönelik Boşaltma Talebinde Bulundu

İsrail ordusu, son dönemlerde artan saldırılar sonucu yerlerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Gazze Şeridi'ndeki El-Mevasi bölgesinin bir kısmının boşaltılmasını istedi. Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, boşaltılması gereken bölgenin haritasını yayınlayarak, güvenli olduğu iddia edilen alanların belirlenmesine dikkat çekti.

Roket Atışı Nedeniyle Boşaltma Talebi

Adraee, ispattı roket atışı nedeniyle bu kararın alındığını savunarak, Gazze'deki durumu gerekçe gösterdi. Mevasi'nin, Gazze'nin Deyr el-Belah, Han Yunus ve Refah bölgelerine yakın bir konumda yer aldığı belirtildi.

Mevasi'nin Altyapı Sorunları

Akdeniz kıyısında bulunan Mevasi, altyapının eksikliği ve az sayıda yapılaşma ile dikkat çekiyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre, bu bölgede kilometrekareye 30 bin kişi düşmektedir.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Işıkhan'dan Çarpıcı Asgari Ücret Açıklamları: Fırsatçılarla Mücadele Başlıyor!

11 Aralık 2024: Burçlarınıza Göre Aşk, Sağlık ve Kariyer Üzerine Günlük Yıldız Etkileri

BİM Aralık Fırsatları: Elektronikten Ev Eşyalarına Kaçırılmayacak Fırsatlar!

Sağlık Bakanlığı'ndan On Binlerce Personel Alımı Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hindistan'da 185 Yıllık Nuri Camisi'nin Yıkımı Tepkilere Yol Açıyo
2
Bartın Yurdu'ndaki Asansör İddiaları Yalanlandı
3
BBP Genel Başkanı Destici, Kırşehir'de Sığınmacıların Dönüşü İçin Umut Verdi
4
Irak Başbakanı Sudani, Ürdün Kralı Abdullah ile Suriye Üzerine Görüşmelerde Bulundu
5
BM Raporu: 2022'de İnsan Kaçakçılığı %25 Arttı
6
Kremlin Sözcüsü Peskov'dan İsrail'in Suriye Saldırılarına Sert Tepki
7
Mukteda es-Sadr: 'Halka Kızıp İnzivaya Çekilme Kararı Aldım'

Bülent Ersoy'dan Kıyafet Eleştirilerine Sert Yanıt: 'Ben Yine Bülent Ersoy'um, Siz Konuşun Fiyatım Artıyor!'

Eski İlişkileri Yeniden Canlandırın: Dinçer Güner'den Gelişen Fırsatlar ve İpuçları

Gençlere 100.000 TL Destek: ÜNİDES Projesi ile Hayallerini Gerçekleştirin

Asgari Ücrette 2025 İçin Büyük Zam Beklentisi: 22.000 TL - 24.000 TL Arasında Olabilir!

12 Aralık 2024: Burçlarda Tutkular Yükseliyor, İlişkilerde Dikkat!

Sağlık Bakanlığı'ndan On Binlerce Personel Alımı Müjdesi

Yeni Yıla Girmeden Toplu Taşıma Desteği %50'ye Yakın Arttı!

BİM Aralık Fırsatları: Elektronikten Ev Eşyalarına Kaçırılmayacak Fırsatlar!

Siyah Kalp Setindeki Gerginlik İle İlgili Açıklama Geldi!

11 Aralık 2024: Burçlarınıza Göre Aşk, Sağlık ve Kariyer Üzerine Günlük Yıldız Etkileri

Bakan Işıkhan'dan Çarpıcı Asgari Ücret Açıklamları: Fırsatçılarla Mücadele Başlıyor!

Kuruluş Osman'a Yeni Kötü Adam: Moğol Komutanı Dahil Oluyor!