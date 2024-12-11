İsrail Ordusu, Gazze'deki El-Mevasi Bölgesinin Boşaltılmasını İstedi

İsrail Ordusu, Gazze'deki Filistinlilere Yönelik Boşaltma Talebinde Bulundu

İsrail ordusu, son dönemlerde artan saldırılar sonucu yerlerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Gazze Şeridi'ndeki El-Mevasi bölgesinin bir kısmının boşaltılmasını istedi. Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, boşaltılması gereken bölgenin haritasını yayınlayarak, güvenli olduğu iddia edilen alanların belirlenmesine dikkat çekti.

Roket Atışı Nedeniyle Boşaltma Talebi

Adraee, ispattı roket atışı nedeniyle bu kararın alındığını savunarak, Gazze'deki durumu gerekçe gösterdi. Mevasi'nin, Gazze'nin Deyr el-Belah, Han Yunus ve Refah bölgelerine yakın bir konumda yer aldığı belirtildi.

Mevasi'nin Altyapı Sorunları

Akdeniz kıyısında bulunan Mevasi, altyapının eksikliği ve az sayıda yapılaşma ile dikkat çekiyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre, bu bölgede kilometrekareye 30 bin kişi düşmektedir.