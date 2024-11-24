İsrail Ordusu'ndan Lübnan Saldırısına İlişkin Açıklama

İsrail Ordusu, Lübnan Askerlerine Yönelik Saldırıyı Yorumladı

İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyinde meydana gelen ve bir Lübnan askerinin hayatını kaybetmesi, 18 askerin yaralanmasıyla sonuçlanan saldırıya dair bir açıklama yaptı. Ordunun açıklamasında, "Lübnan ordusuna karşı savaşmadığımız" ifadeleri dikkat çekti.

The Times of Israel gazetesi, İsrail ordusunun konuyla ilgili yaptığı açıklamayı aktardı. Açıklamada, söz konusu saldırının "Hizbullah ile çatışmaların sürdüğü bir bölgede gerçekleştiği" bilgisi verildi.

Saldırının Detayları ve Sonuçları

İsrail ordusunun açıklamasında, yaşanan olaydan duyulan üzüntü ifade edilirken, saldırının "Hizbullah'a karşı bir mücadele" olduğunun altı çizildi. Ayrıca, saldırının detaylarını öğrenmek için bir araştırma yürütüldüğü bildirildi.

Lübnan ordusunun X sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, saldırının, Kıleyle-Sur yolu üzerindeki El-Amiriye'de bulunan ordu mevzisine gerçekleştirildiği belirtildi. İlk belirlemelere göre, bir Lübnan askeri hayatını kaybederken, aralarında durumu ağır olanlar da dahil olmak üzere 18 asker yaralanmıştır.

Bu saldırıyla birlikte, 8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırıları sonucu ölen Lübnan askerlerinin sayısı 41'e ulaşmıştır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.