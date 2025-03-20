İsrail Ordusundan Gazze'ye Kara İstila: Netzarim Koridoru'nda Harekete Geçti

İsrail ordusu, Gazze'de ateşkesi bozarak Netzarim Koridoru'nda kara işgaline başladı. Filistinlilere göç uyarısı yapıldı.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 12:39
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 12:39
İsrail Ordusundan Gazze'ye Kara İstila: Netzarim Koridoru'nda Harekete Geçti

İsrail Ordusu Gazze'de Alevlenen Çatışmalarla Kara İşgaline Başladı

İsrail ordusu, Hamas ile olan ateşkesi ihlal ederek Gazze'nin kuzey-güney hattını ayıran Netzarim Koridoru'nda kara işgaline başladığını duyurdu. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Arapça Sözcü Avichay Adrae, Filistinlilere bazı bölgelerden yeniden göç etmeleri için çağrıda bulundu.

Netzarim Koridoru’nda Nokta Saldırıları

İsrail birliklerinin Netzarim Koridoru'ndaki nokta saldırıları devam ederken, bu bölgeden uzak durmaları konusunda Filistinlilere uyarılar yapıldı. Gazze'nin sakinleri, sahildeki Raşid Caddesi boyunca ilerleyebileceği kadar bir alan hedef alınmakta.

Gazze’deki Kayıplar ve Göçler

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, Gazze'deki yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin %90'ından fazlası, İsrail saldırıları nedeni ile en az bir kez yerinden edildi. Kadın, çocuk ve yaşlıların kuşatma altındaki bölgelere taşınması, modern tarihin acı bir kesiti olarak kaydedildi.

İsrail Ordusu ve Uluslararası Tepkiler

İsrail'in 15 ay süren bombardımanları sırasında, BM yetkilileri de sürekli olarak "Gazze'de güvenli yer yok" açıklamalarında bulundu. 18 Mart’ta başlayan yoğun saldırılarda, Gazze Sağlık Bakanlığı'na göre ölü sayısı 710’a, yaralı sayısı ise 900’ü aşmış durumda.

Netanyahu Hükümeti ve Eleştiriler

ABD Başkanı Donald Trump döneminin desteklediği Binyamin Netanyahu hükümeti, uluslararası toplumdan gelen uyarılara rağmen saldırılarının arttığı yönünde tehditler savururken eleştirilmektedir. Gazze’deki esir aileleri, Netanyahu'nun bu saldırılarla esirleri geri getirme iddialarının bir aldatmaca olduğunu savunarak hükümeti "esirleri feda etmekle" suçluyor.

İsrail muhalefeti, Netanyahu hükümetinin bu saldırıları siyasi yarar sağlamak için kullandığını öne sürerek eleştirilerini dile getiriyor.

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