İsrail, Sabahki Gazze Saldırısında Hayatını Kaybeden BM Çalışanı İçin Başsağlığı Diledi

İsrail'den BM Çalışanına Başsağlığı

İsrail, Gazze Şeridi’nin orta kesiminde, Birleşmiş Milletler (BM) Proje Hizmetleri Ofisi’ne (UNOPS) düzenlediği ve inkar ettiği saldırıda yaşamını yitiren Bulgaristan vatandaşı Birleşmiş Milletler çalışanı için resmi olarak başsağlığı diledi.

Marmorstein Açıklama Yaptı

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Omer Marmorstein, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, BM çalışanının ölümüne dair duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Bulgaristan vatandaşı bir Birleşmiş Milletler çalışanının bugün Gazze Şeridi'nde hayatını kaybetmesinden dolayı üzgünüz." ifadelerini kullandı.

Olayı Araştırma Süreci

Marmorstein, olayın meydana geliş koşullarının İsrail tarafından yürütüldüğünü belirterek, ilk incelemelere göre “BM çalışanın yaşamını yitirmesiyle İsrail ordusunun Gazze'deki faaliyetleri arasında herhangi bir bağlantı bulunamadığını” öne sürdü. Ayrıca, İsrail ordusunun, Birleşmiş Milletler tesisinde yaşamını yitiren ve yaralananların hastanelere nakledilmesine yardımcı olduğunu vurguladı.

BM, Soruşturma Talep Ediyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze’nin orta kesimlerinde bulunan BM Proje Hizmetleri Ofisi’ne ait misafirhaneye yönelik saldırıyı şiddetle kınayarak, kapsamlı bir soruşturma talep etti. Öte yandan, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde bulunan BM merkezine yönelik saldırı sonucunda 1 yabancı çalışanın hayatını kaybettiği ve 5 kişinin de ağır yaralandığı bildirildi.