Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

İsrail Sağlık Bakanlığı Alarm Seviyesini Yükseltti

İsrail Sağlık Bakanlığı, olası saldırılara karşı alarm seviyesini artırdı ve acil durum hazırlıklarını gözden geçirdi.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 19:04
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 19:04
İsrail Sağlık Bakanlığı Alarm Seviyesini Yükseltti

İsrail Sağlık Bakanlığı Olası Saldırılara Karşı Alarm Seviyesini Artırdı

İsrail Sağlık Bakanlığı, muhtemel tehditlere karşı alarm seviyesini yükseltme kararı aldı. Bu durum, Hizbullah’ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür ile Hamas’ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’ye yönelik suikastların ardından gerçekleşti.

Durum Değerlendirme Toplantıları

Bakan Uriel Menachem Buso'nun önderliğinde sağlık kurumları yöneticileriyle bir dizi toplantı düzenlendi. Toplantılarda, siber güvenlik, sağlık personeli, acil durum malzeme stokları ve hazırlık planları hakkında bilgi alışverişi yapıldı.

Hazırlıklı Olma Talimatı

Bakan Buso, "Sağlık sistemi, 7 Ekim'den bu yana acil durumlar için rutin olarak çalışıyor ve güvenlik uyarılarına anında yanıt verecek durumda." ifadelerini kullanarak sağlık kurumlarının her türlü duruma hazır olmasını istedi.

Saldırı Olasılıkları Üzerine Değerlendirmeler

İsrail ordusu, 30 Temmuz’da Beyrut’a düzenlediği hava saldırısında Fuad Şükür’ü öldürdüğünü duyurmuştu. İran Devrim Muhafızları ve Hamas, suikast için İsrail'i suçladı. Öte yandan, KAN televizyonu, İsrail'in İran, Lübnan ve Yemen’den gelebilecek eş zamanlı saldırılara karşı yüksek alarmda olduğunu belirtti.

ABD'nin Destek Rolü

Tel Aviv ve Washington arasında artan görüşmeler ile birlikte, ABD’nin Orta Doğu’daki üsleriyle İsrail’i olası saldırılara karşı erken uyarabileceği vurgulandı. İsrail, olası bir saldırı durumunda hava savunma sistemlerini devreye sokmayı planlıyor.

İLGİLİ HABERLER

İşçilere sabah sabah yeni müjde! Maaşlar 15.000 TL artacak artarken, meclisten 10.000 TL ikramiye onayı verildi

IPhone almak istemeyene Milli Emlak’ta ucuza arsa: O ilde yaşayana büyük müjde

Ağustos’ta başvuran öğrenciye Eylül’de 1.000 TL destek! Hem 9 ay verilecek

Personel alım ilanında son dakika değişiklik! Alımlar iptal edildi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

KPSS puanı olana TTK'da yüksek maaş ile memur olma şansı! İşte istenen belgeler

Ağustos’ta başvuran öğrenciye Eylül’de 1.000 TL destek! Hem 9 ay verilecek

Garanti Bankası bombanın pimini çekti! 37.000 TL kazanma hakkı sizin olabilir

15 Ağustos'ta eklenecek! Maaşlarda yarı yarıya artışa imza atıldı

TEDAŞ KPSS'siz memur alımı için gerekli belgeler ve başvuru detayları açıklandı

Erken kalkan yol alacak! Ayçiçek yağı 70 TL'den düştü o markete koşan kapacak

81 ilde memur alımı başladı! Ziraat Bankası o maaşa en az lise mezunu 770 personel arıyor

Bakan Işıkhan esnek çalışma modelini açıklamıştı! İlk imzalar atıldı: İstedikleri yerden çalışacaklar

İşçilere sabah sabah yeni müjde! Maaşlar 15.000 TL artacak artarken, meclisten 10.000 TL ikramiye onayı verildi

Personel alım ilanında son dakika değişiklik! Alımlar iptal edildi

IPhone almak istemeyene Milli Emlak’ta ucuza arsa: O ilde yaşayana büyük müjde

En az lise mezunu genç adaylar dikkat! Yüksek maaş ile banka personeli olma kapısı açıldı