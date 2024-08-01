İsrail Sağlık Bakanlığı Alarm Seviyesini Yükseltti

İsrail Sağlık Bakanlığı Olası Saldırılara Karşı Alarm Seviyesini Artırdı

İsrail Sağlık Bakanlığı, muhtemel tehditlere karşı alarm seviyesini yükseltme kararı aldı. Bu durum, Hizbullah’ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür ile Hamas’ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’ye yönelik suikastların ardından gerçekleşti.

Durum Değerlendirme Toplantıları

Bakan Uriel Menachem Buso'nun önderliğinde sağlık kurumları yöneticileriyle bir dizi toplantı düzenlendi. Toplantılarda, siber güvenlik, sağlık personeli, acil durum malzeme stokları ve hazırlık planları hakkında bilgi alışverişi yapıldı.

Hazırlıklı Olma Talimatı

Bakan Buso, "Sağlık sistemi, 7 Ekim'den bu yana acil durumlar için rutin olarak çalışıyor ve güvenlik uyarılarına anında yanıt verecek durumda." ifadelerini kullanarak sağlık kurumlarının her türlü duruma hazır olmasını istedi.

Saldırı Olasılıkları Üzerine Değerlendirmeler

İsrail ordusu, 30 Temmuz’da Beyrut’a düzenlediği hava saldırısında Fuad Şükür’ü öldürdüğünü duyurmuştu. İran Devrim Muhafızları ve Hamas, suikast için İsrail'i suçladı. Öte yandan, KAN televizyonu, İsrail'in İran, Lübnan ve Yemen’den gelebilecek eş zamanlı saldırılara karşı yüksek alarmda olduğunu belirtti.

ABD'nin Destek Rolü

Tel Aviv ve Washington arasında artan görüşmeler ile birlikte, ABD’nin Orta Doğu’daki üsleriyle İsrail’i olası saldırılara karşı erken uyarabileceği vurgulandı. İsrail, olası bir saldırı durumunda hava savunma sistemlerini devreye sokmayı planlıyor.