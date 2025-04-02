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İsrail Savunma Bakanı Katz, Gazze'deki Saldırıları Genişlettiklerini Açıkladı

İsrail Savunma Bakanı Katz, Gazze'deki saldırıları genişlettiklerini duyurdu. Hedef, bölgeden daha fazla toprak kazanmak.

Yayın Tarihi: 02.04.2025 10:34
Güncelleme Tarihi: 02.04.2025 10:34
İsrail Savunma Bakanı Katz, Gazze'deki Saldırıları Genişlettiklerini Açıkladı

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Gazze Şeridi'nde ateşkesi bozarak yürürlüğe soktukları yeni saldırıların kapsamını genişlettilerini bildirdi. Bakan Katz, X hesabından yaptığı açıklamada, bu sabah itibarıyla başlatılan saldırılarla birlikte Gazze Şeridi'nde işgal etmeyi hedefledikleri daha fazla toprak olduğunu belirtti.

Katz, Gazze'deki saldırılarının Hamas ve Gazze halkı üzerindeki baskıyı artıracağını ifade ederek, bu bölgelerin İsrail'in “güvenlik bölgesi” kapsamına alınacağını savundu.

Refah'a Kara Saldırısı Başlatıldı

İsrail devlet televizyonu KAN, ordunun bu sabah itibariyle Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine kara saldırıları başlattığını açıkladı. Habere göre, gece süren yoğun hava saldırılarının ardından İsrail ordusu, ateşkesi bozarak ilk kez bölgeye karadan girmiştir.

İsrail ordusu, işgalin genişletilmesi planları çerçevesinde Güney Komutanlığı'na konuşlandırılan 36. Tümen ile Gazze'nin güneyine giriş yaptı. Bu tümen, zırhlı araçlar ve tanklardan oluşan en büyük İsrail tümeni olarak biliniyor.

Ateşkesi Bozan Saldırılar

İsrail ordusu, 19 Ocak’ta yürürlüğe giren ateşkese son vererek 18 Mart sabahı itibarıyla Gazze Şeridi'ndeki şiddetli saldırılarını yeniden başlatmıştır. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'nın güncel verilerine göre, yeniden başlatılan saldırılar nedeniyle çoğunluğunu yaşlılar, kadınlar ve çocukların oluşturduğu 1042'den fazla Filistinli hayatını kaybetmiştir. Ayrıca, 2542'den fazla kişi de yaralanmıştır.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise, hayatını kaybeden Filistinli sayısının 50,399'a, yaralı sayısının ise 114,583'e yükseldiği bildirilmektedir.

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