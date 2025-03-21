İsrail, Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi’ni Kasten Yok Etti

Gazze Sağlık Bakanlığı'ndan Kritik Açıklama

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi'ne yönelik yaptığı saldırıyı şiddetle kınadı. Bakanlığın yaptığı açıklamada, bu saldırının İsrail'in Gazze'deki sağlık sistemini kasten çökertme politikasının bir parçası olduğu ifade edildi.

Hastane, Askeri Üs Olarak Kullanıldı

Açıklamada, hastanenin Gazze'de kanser hastalarının tedavisi için tek ihtisas hastanesi olduğu ve işgal süresince askeri üs olarak kullanıldığı, geri çekilirken ise tamamen yok edildiği belirtildi.

Bakanlık, "Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi'ne saldırı, İsrail'in Gazze'deki sağlık sistemini kasten çökertmeye yönelik sistematik yıkım politikasının bir halkasıdır" ifadelerine yer verdi.

İsrail Ordusu, Hastaneyi Hedef Aldı

İsrail ordusu, hastaneyi Hamas'ın askeri amaçlarla kullandığı iddiasıyla havaya uçurdu. 7 Ekim 2023 sonrası Gazze'deki kara işgali sırasında hastanenin askeri amaçlarla kullanıldığı belirlendi.

Hastanenin içinde ve çevresinde bir çok askeri aracın konuşlandırıldığı, ayrıca İsrail askerlerinin hastane içindeki tıbbi ekipmanları tahrip ettiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması geniş tepkilere neden oldu.

Hastanenin Yapısı ve Kapasitesi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından 2011-2017 yıllarında inşa ettirilen Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesi, toplam 33 bin 400 metrekarelik kapalı alanda, 8 blok, 4 ameliyathane, yoğun bakım üniteleri, laboratuvarlar ve 180 odadan oluşmaktaydı.