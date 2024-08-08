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İsrailli Bakan'dan İran ve Hizbullah'a Önleyici Saldırı Çağrısı

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı, Başbakan'a İran ve Hizbullah'a karşı öncü saldırı düzenleme çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 16:25
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 16:25
İsrailli Bakan'dan İran ve Hizbullah'a Önleyici Saldırı Çağrısı

İsrailli Bakan'dan Saldırı Çağrısı

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya, geçmişteki 1967 Altı Gün Savaşı'ndaki gibi, İran ve Lübnan Hizbullahı'na karşı öncü bir saldırı düzenlemesi gerektiğini söyledi.

Geçmişten Bir Referans

Ben-Gvir, sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, "Bay Başbakan, Levi Eshkol beklememişti." şeklinde bir ifade kullanarak tarihe atıfta bulundu.

1967 yılında Arap ülkelerine karşı gerçekleştirdiği Altı Gün Savaşı sırasında, İsrail'in Mısır'a yönelik başlattığı sürpriz öncü saldırı büyük yankı uyandırmıştı. O dönemde Levi Eshkol, başbakanlık görevini yürütüyordu.

Tehditler ve Beklentiler

Tel Aviv yönetiminin geçtiğimiz günlerde Beyrut'a yönelik hava saldırısında Hizbullah'ın üst düzey komutanı Fuad Şükür'ü öldürmesi ve Tahran'da Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı Ismail Heniyye'nin uğradığı suikastlar sonrası Lübnan Hizbullahı ve İran'dan güçlü bir misilleme beklentisi öne çıkmıştı.

İsrail basını, güvenlik teşkilatının gelecek saldırıyı beklemek yerine önleyici saldırılar planladığını bildirdi.

Kamuoyu Araştırması Sonuçları

İsrail'de yayın yapan 103 FM radyosunun gerçekleştirdiği bir ankete göre, katılımcıların yüzde 48'i öncü bir saldırı düzenlenmesini desteklerken, yüzde 34'ü ise gelen saldırılara karşılık verilmesi gerektiğini savunmuş durumda.

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