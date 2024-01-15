İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel serbest bırakıldı

Antalyasporlu oyuncu Sagiv Jehezkel, gol sevinci yüzünden kadro dışı kaldıktan sonra gözaltına alındı ve adliyeye çıkarıldı. Ancak İsrailli futbolcu, ifade vermesinin ardından serbest bırakıldı. Süper Lig'in 20. haftasında dün akşam Antalyaspor ile Trabzonspor arasında oynanan maçta, ev sahibi takımın İsrailli oyuncusu Sagiv Jehezkel, gol attıktan sonra bileğindeki yazıyı göstererek sevindi. Bu hareketi, tepki çekti.

Sagiv Jehezkel, gol attıktan sonra bileğindeki yazıyı ve Davut yıldızını göstererek, İsrail'in Gazze'ye yönelik 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırıları desteklediğini ima etti. Bu hareketi büyük bir tepkiye neden oldu. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, İsrailli futbolcu hakkında soruşturma açtı. Antalyaspor da oyuncuyu kadro dışı bıraktığını açıkladı.

İSRAİLLİ FUTBOLCU'NUN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Sagiv Jehezkel, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın emriyle Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'nün Spor ve Terörle Mücadele ekiplerince gözaltına alındı. Jehezkel, Asayiş Şube Müdürlüğü'nde tercüman eşliğinde ifade verdi. İfadesinde Jehezkel'in

"Jehezkel'in ifadesinde, "Ben kimseyi kışkırtmak veya provoke etmek için bir hareket yapmadım. Savaş yanlısı bir insan değilim. Ve sonuçta İsrail askerleri de var Gazze'de esir düşmüş durumda. Ben bu 100 günlük sürecin artık son bulması gerektiğine inanan biriyim. Savaşın bitmesini istiyorum. O yüzden buradaki işareti gösterdim. Politikayla işi olmayan birisiyim. Geldiğimden beri bugüne k-adar politikayla alakalı hiçbir şey yapmadım. Geldiğim günden beri de hiçbir zaman kimseye bir saygısızlık yapmadım. Dikkat çekmek istediğim nokta savaşın son bulmasıydı" şeklinde konuştuğu belirtildi. İfadesi alınan futbolcu işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

SAGİV JEHEZKEL TUTUKSUZ YARGILANMAK ÜZERE SERBEST BIRAKILDI

Sagiv Jehezkel, polisteki sorgusunun ardından mahkemeye çıkarıldı. İsrailli futbolcu, serbest kalmasına karar verildi ve tutuksuz yargılanacağı belirtildi.