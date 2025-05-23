İstanbul Anadolu Yakası'nda Sıcak Hava Alarmı: Pazar Gününe Dikkat!

İstanbul Anadolu Yakası'nda Sıcak Hava Uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul’un Anadolu Yakası için kritik bir sıcak hava uyarısı yayımladı. Sıcak havaların etkisiyle birlikte, Pazar günü sıcaklıkların rekor seviyelere ulaşması bekleniyor.

Pazar Günü İçin Kırmızı Alarm

Afrika'dan gelen sıcak hava dalgasının Türkiye'yi etkilemesiyle, özellikle İstanbul'un Anadolu Yakası için ciddi bir sıcaklık artışı gerçekleşecek. Meteoroloji, Pazar günü bu bölgede yaşayan vatandaşlar için "39 uyarısı" yaptı ve dikkatli olmaları gerektiğini duyurdu.

Hava Sıcaklığı Ne Olacak?

Yetkililerin son değerlendirmelerine göre, Pazar günü Anadolu Yakası'nın iç kesimlerinde hava sıcaklıkları 38 ila 39 derece arasında değişecek. Bu durum, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar için tehlikeli olabileceğinden, uzmanlar mecbur kalınmadıkça öğle saatlerinde dışarı çıkmaktan kaçınılması gerektiğinin altını çiziyor.

Hangi İlçeler Etkilenecek?

Bu sıcak hava dalgasından etkilenecek başlıca ilçeler arasında Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal, Maltepe ve Pendik yer alıyor. Bu ilçelerde dışarıda vakit geçirmeyi planlayanların hava koşullarını dikkate almaları büyük önem taşıyor.

İstanbulluların, Pazar günü için aldıkları önlemler doğrultusunda hareket etmeleri, sağlık açısından hayati bir karar olacaktır.