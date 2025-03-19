İstanbul Barosu Başkanı Kaboğlu, Gözaltındaki İBB Başkanı İmamoğlu ile Görüştü

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Barosu Başkanı Kaboğlu tarafından gözaltında ziyaret edildi.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 22:24
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 22:24
İstanbul Barosu Başkanı Kaboğlu, Gözaltındaki İBB Başkanı İmamoğlu ile Görüştü

İstanbul Barosu Başkanı Kaboğlu, İmamoğlu ile Gözaltında Görüştü

İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen iki ayrı terör ve örgütlü suç soruşturması kapsamında gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Kaboğlu, beraberindeki yönetim kurulu üyeleri ve bazı avukatlarla birlikte İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi’ne gelerek, İmamoğlu’nun emniyetteki işlemleri sürerken bir araya geldi. Ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Kaboğlu, İmamoğlu’nun sabah saat 06.30'dan itibaren özgürlüğünden alıkonulduğunu ifade etti.

Kaboğlu, açıklamasında, "Anayasamız herkes için, bütün kamu kurumları için bağlayıcıdır. Anayasanın hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını bağlayan üstün hukuk kurallarıdır. Bir kişi nasıl gözaltına alınır, nasıl tutuklanır hepsi anayasada vardır ve belirlenmiştir. Keşke bu şekilde büyük bir anayasa dışı operasyon karşısında bulunmasaydık." dedi.

İmamoğlu ile yaptığı görüşmeye değinen Kaboğlu, "Sayın İmamoğlu’nun morali çok yüksek. Kendini çok daha güçlenmiş hissediyor. Hepinize ve bütün topluma selamları var," şeklinde konuştu. Açıklamalarının ardından Kaboğlu ve beraberindekiler emniyetin önünden ayrıldılar.

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