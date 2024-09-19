İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafiği Askıya Alındı

İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafiği Durduruldu

İstanbul Boğazı'nda, dün yola çıkan PD-30 isimli yüzer havuzun Haydarpaşa Limanı'na güvenli bir şekilde yanaşabilmesi amacıyla gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı.

Geçiş Süreci

Yüzer havuzun rahat bir şekilde geçiş yapabilmesi için, gemi kurtaran römorkörü, PD-30 ile birlikte 392 metre uzunluğunda bir yedekleme işlemi gerçekleştiriyor. Bu sebeple Boğaz'da transit gemilerin geçişi durduruldu.

Koordinasyon ve Destek

PD-30 yüzer havuzu, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'nin koordinasyonu ile 5 kılavuz kaptan ve Kurtarma 7, Kurtarma 8, Kurtarma 9, Kurtarma 10 ile Kurtarma 18 römorkörlerinin desteği sayesinde güvenli bir şekilde seyrine devam ediyor.