İstanbul Ceza İnfaz Kurumları Futbol Turnuvası Şampiyonu Marmara 2 No'lu Kurum

İstanbul Avrupa Yakası Ceza İnfaz Kurumları Futbol Turnuvası Tamamlandı

Marmara Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü tarafından düzenlenen İstanbul Avrupa Yakası Ceza İnfaz Kurumları Futbol Turnuvası başarılı bir şekilde sona erdi. Turnuvanın şampiyonu olan Marmara 2 No'lu Ceza İnfaz Kurumu Futbol Takımı, bu yılki etkinlikte en iyi performansı sergileyerek zaferle taçlandı.

Turnuvanın Detayları

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün Kampüsler Yarışıyor futbol turnuvası çerçevesinde gerçekleştirilen etkinliğe; Marmara Açık, Marmara 1 No'lu, Marmara 3 No'lu, Marmara 5 No'lu, Marmara 6 No'lu, Marmara 7 No'lu, Marmara 8 No'lu, Marmara Kapalı, Marmara Kadın Kapalı, Bakırköy Kadın Kapalı, Metris R Tipi 1 No'lu ve Metris 2 No'lu ceza infaz kurumları ile Bakırköy Denetimli Serbestlik Müdürlüğü futbol takımları katıldı.

Turnuva, 11 Nisan'da yapılan kura çekimi ve statü belirleme toplantısıyla başladı. Açılış maçı ise 17 Nisan'da, Marmara 2 No'lu Ceza İnfaz Kurumu ile Metris R Tipi Ceza İnfaz Kurumu arasında gerçekleştirildi. Gruplarında ilk iki sırada yer alan takımlar, çeyrek finale yükseldi.

Final Mücadelesi ve Ödül Töreni

Çeyrek final ardından gerçekleştirilen yarı final kura programı sonrasında, final maçı FİFA Kokartlı hakem Binali Kartal tarafından yönetildi. Finalde Marmara 1 No'lu Ceza İnfaz Kurumu ile karşılaşan Marmara 2 No'lu Ceza İnfaz Kurumu, turnuvayı kazanarak adını zirveye yazdırdı.

Turnuvanın ödül töreni 16 Mayıs'ta yapılırken; Beşiktaş Jimnastik Kulübü Genel Sekreteri Uğur Fora, Milli Takımlar eski Teknik Direktörü Fethi Demircan gibi önemli isimler etkinliğe katıldı. Başsavcı Hüseyin Gümüş, şampiyon takıma kupasını takdim etti.

Dostluk Maçı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekili Dr. Necip Sarı, dostluk maçı düzenleyerek kurum müdürleri ile bir araya geldi. Böylece turnuva sadece spor değil, aynı zamanda dostluk atmosferi içinde tamamlandı.

Marmara Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünce organize edilen "İstanbul Avrupa Yakası Ceza İnfaz Kurumları Futbol Turnuvası"nın şampiyonu, Marmara 2 No'lu Ceza İnfaz Kurumu Futbol Takımı oldu.

Marmara Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünce organize edilen "İstanbul Avrupa Yakası Ceza İnfaz Kurumları Futbol Turnuvası"nın şampiyonu, Marmara 2 No'lu Ceza İnfaz Kurumu Futbol Takımı oldu.