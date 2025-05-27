İstanbul'da 15. İmam Hatip Spor Oyunları Ödül Töreni Gerçekleşti

İstanbul'da İmam Hatip Spor Oyunları'nın 15. Yılı Coşkuyla Kutlandı

İstanbul, 15. İmam Hatip Spor Oyunları ödül törenine ev sahipliği yaptı. Bu önemli etkinlik, Öncü Spor Kulübü tarafından düzenlendi ve Bakırköy'deki Ahmet Cömert Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Törene İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Gençlik ve Spor Müdürü Muhittin Özbay, ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan, Öncü Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Kara, spor camiasından isimler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Vali Gül'den Gençlere Vurgu

Ödül töreninde konuşan Vali Gül, Spor Şehri İstanbul Projesi çerçevesinde her öğrencinin spor yapmasını hedeflediklerini ifade etti. “Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleriyle 2 bin 700 spor kulübüne ulaştık. 12 binlerde olan lisanslı sporcu sayımız 800 binlere yaklaştı. Hedefimiz 1 milyon sporcuya ulaşmaktır.” diyerek gelecekteki hedeflerinden bahsetti.

Genç Sporculara Önemli Mesajlar

ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan, sporun önemine değinerek “Barışı, kardeşliği, adaleti ve merhameti ayağa kaldıracak nitelikli genç sporcular yetiştiriyoruz.” ifadesini kullandı. Ceylan, ayrıca “İmam Hatip Spor Oyunları Türkiye Şampiyonası'nı düzenleyeceğiz.” diyerek, şampiyonanın gelecekte nasıl gelişeceğini müjdeledi.

Ödüller Sahiplerini Buldu

Törende, İstanbul'daki 350 imam hatip lisesinden katılan 564 öğrenci ve 123 öğretmene, toplam 1 milyon 300 bin lira ödül dağıtıldı. Ödül kazanan öğrenciler, atletizm, tekvando, badminton, masa tenisi, basketbol, geleneksel Türk okçuluğu gibi birçok branşta gösterdikleri başarıları ile göz doldurdu. Bu yılki etkinlik, ödül kazananlar ve destek verenlerle olduğu kadar, geleceğin sporcularını da bir araya getirdi.

15. İmam Hatip Spor Oyunları'nın ödül töreni, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle Bakırköy'deki Ahmet Cömert Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

15. İmam Hatip Spor Oyunları'nın ödül töreni, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle Bakırköy'deki Ahmet Cömert Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.