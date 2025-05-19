İstanbul'da 19 Mayıs Kutlamalarında Mustafa Kemal Yürüyüşü Coşkusu

İstanbul'da 19 Mayıs Kutlamaları

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri Beşiktaş'ta bulunan Dolmabahçe Sarayı önünde coşkulu bir yürüyüş ile başladı. 'Mustafa Kemal Yürüyüşü' adı altında gerçekleştirilen bu etkinliğe, çok sayıda vatandaş katıldı.

Coşkulu Katılım

Katılımcılar, ellerinde Türk bayrakları ile dolup taşan Dolmabahçe Sarayı girişinde bir araya geldi. Marşlar ve şarkılar eşliğinde Beşiktaş Meydanı'na kadar devam eden yürüyüş, hem birlik ve beraberlik mesajı verdi hem de 19 Mayıs ruhunu yaşattı.

İBB Başkanvekili Nuri Aslan'dan Anlamlı Mesaj

Yürüyüş, etkinlik alanında son bulurken, İBB Başkanvekili Nuri Aslan ve CHP İl Başkanı Özgür Çelik de katılanlar arasındaydı. Konuşmasında gençliğin önemine değinen Aslan, "Ülkemizin aydınlık yarınları, pırıl pırıl gençleri işte 19 Mayıs'ta başlayan o yürüyüşten doğdu. Ebedi Başkomutanımız bu kutlu günü, 'Cumhuriyet'i biz kurduk ama onu yükseltecek ve yaşatacak olan sizlersiniz.' diyerek gençlere emanet etti. Bugün, o gençlik karşımda. Hepinizin gözlerindeki parıltıyı görüyorum." ifadelerini kullandı.

Mesajların ve Müziğin Birleşimi

Aslan, daha sonra İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve başkanlık görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun gönderdiği mesajı okudu. Etkinlik, İBB Kent Orkestrası ve Redd grubunun konseri ile devam etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Beşiktaş'ta "Mustafa Kemal Yürüyüşü" gerçekleştirildi. İBB Başkanvekili Nuri Aslan (sol 3) da yürüyüşe katıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Beşiktaş'ta "Mustafa Kemal Yürüyüşü" gerçekleştirildi. İBB Başkanvekili Nuri Aslan (sol 3) da yürüyüşe katıldı.