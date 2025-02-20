İstanbul'da 21 Şubat Okullar Tatil Mi? Vali Gül Açıklama Yaptı!

İstanbul Valisi Davut Gül, 21 Şubat okulların tatil olup olmayacağına ilişkin açıklama yaptı, kar yağışı devam ediyor.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 10:46
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 10:46
İstanbul'da 21 Şubat Okullar Tatil Mi? Vali Gül Açıklama Yaptı!

İstanbul'da Okullar 21 Şubat'ta Tatil Mi?

İstanbul'da kar yağışı, günlük hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken, 21 Şubat'ta okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. İstanbul Valisi Davut Gül'ün açıklaması, vatandaşların gündemindeki en önemli konu haline geldi.

Kar Yağışı Etkisini Artırıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM tarafından yapılan uyarılar doğrultusunda, İstanbul'da kar yağışı dün sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Şehrin yüksek kesimlerinde meydana gelen yoğun kar, zamanla tüm kente yayılınca, günlük yaşamda ciddi aksaklıklara sebep oldu.

Özellikle Gaziosmanpaşa ve Bağcılar gibi bölgelerde yoğun kar yağışı gözlemlenirken, İBB sosyal medya hesapları üzerinden de vatandaşları sürekli olarak bilgilendirmeyi sürdürüyor. Havanın daha da soğuyacağı ve kar yağışının artacağı uyarısı yapıldı.

İstanbul'da 21 Şubat Okullar Tatil Mi? Vali Gül Açıklama Yaptı!

Valilikten Açıklama: 20 Şubat'ta Okullar Tatil

Bugün, yani 20 Şubat tarihli açıklamada, il genelinde tüm eğitim kurumlarında (anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde) eğitim-öğretime ara verildiği bildirildi. Vali Gül'ün yarın, 21 Şubat için okulların tatil durumu hakkında bir değerlendirme yapması beklentisi sürüyor.

Cuma Günü Okul Var Mı?

İstanbul'da 21 Şubat Cuma günü okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Vali Gül, akşam saatlerinde bu konuda detaylı bir bilgi vereceğini duyurdu. Gelişmeleri takip ediyoruz.

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