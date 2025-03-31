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İstanbul'da 6 Milyon Liralık Dolandırıcılık: 7 Zanlı Tutuklandı

İstanbul Eylikdüzü'nde kendilerini banka çalışanı olarak tanıtan 7 zanlı, 6 milyon lira dolandırıcılık nedeniyle tutuklandı.

Yayın Tarihi: 31.03.2025 11:41
Güncelleme Tarihi: 31.03.2025 11:41
İstanbul'da 6 Milyon Liralık Dolandırıcılık: 7 Zanlı Tutuklandı

İstanbul'da Dolandırıcılık Skandalı

İstanbul Eylikdüzü'nde, kendilerini banka görevlisi olarak tanıtan bir grup, 63 yaşındaki B.A.'yı 6 milyon lira dolandırdı. Olayın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği, hızlı bir şekilde harekete geçti.

Dolandırıcılık Yöntemi

15 Mart'ta gerçekleşen dolandırıcılık olayında, şüphelilerin mağdura telefonla ulaştığı ve "Hesabınız başkası tarafından ele geçirildi. Gerekli düzeltme yapılana kadar paranızı başka hesapta tutmalısınız" şeklinde bir mesaj ilettikleri belirlendi. Bu güven verici söylemle B.A., 6 milyon lirayı kendilerine verilen hesap adresine havale etti.

Gözaltı ve Tutuklama Süreci

Polis, dolandırıcılık işleminin ardından B.A.'nın banka hesabını takip ederek, dolandırıcıların kimliklerini tespit etti. Yapılan operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandılar.

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