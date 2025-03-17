İstanbul'da Akşam Trafiği: Yoğunluk Yüzde 83'e Çıktı

İstanbul'da haftanın ilk iş günü, akşam saatlerinde etkili olan yağışla birlikte trafik yoğunluğu yüzde 83'e kadar yükseldi. Mesaisinin sonuna gelen İstanbullular, iftara zamanında yetişebilmek amacıyla yola çıkınca mega kentte yoğunluk artış gösterdi.

Özellikle iftar saatinin yaklaşmasıyla birlikte, D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nun birçok noktasında trafik sıkışıklığı yaşanıyor. Ana arterler ve caddelerdeki yoğunluk ile birlikte, toplu ulaşım araçları da aktarma istasyonlarında kalabalık oluşmasına neden oldu.

Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolu Ankara istikametinde Avcılar-Küçükçekmece ve Okmeydanı-Çağlayan arasında, Edirne istikametinde ise Yenibosna, Merter ve Cevizlibağ'da araçlar zor geçiyor. Aynı şekilde, TEM Otoyolu'nda Seyrantepe-Gaziosmanpaşa arasında da trafik hız kesmiş durumda.

Hasdal kavşağında başlayan sıkışıklığın Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışına kadar devam ettiği görülüyor. Ayrıca, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinden Avrupa Yakası'na geçişte de yoğunluk, Uzunçayır kavşağından, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde ise Ümraniye'den başlamakta.

Anadolu Yakası'nda ise D-100 kara yolunda Kadıköy-Tuzla arasında her iki yönde yoğunluk yaşanıyor. TEM Otoyolu'nda Ümraniye'den başlayan trafik, Ataşehir'e kadar sürerken, Şile Otoyolu'nda Altunizade'den Ümraniye'ye kadar araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor. Aynı zamanda, Ataşehir ve Sultanbeyli arasında da çift yönlü yoğunluk dikkat çekiyor.

Evlerine yetişmek isteyen İstanbullular, bazı metrobüs, otobüs ve tramvay aktarma istasyonlarında kalabalık oluşturdu. Özellikle Altunizade, Uzunçayır ve Cevizlibağ'daki metro ve metrobüs duraklarında yolcular, kalabalık nedeniyle araçlara binmekte zorluk yaşıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin CepTrafik haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu kent genelinde %83 olarak ölçülürken, Avrupa Yakası'nda %85, Anadolu Yakası'nda ise %80 seviyelerine ulaştı.

İstanbul'da, haftanın ilk iş günü akşam saatlerinde yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı. Mesaisini tamamlayan İstanbulların iftara yetişebilmek için yola koyulmaları ve akşam saatlerinde başlayan yağışın da etkisiyle mega kentte trafik yoğunluğu yaşanıyor. İftar saatinin yaklaşmasıyla, Avrupa Yakası'nda Cevizlibağ çevresinde yoğunluk görüldü.

İstanbul'da, haftanın ilk iş günü akşam saatlerinde yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı. Mesaisini tamamlayan İstanbulların iftara yetişebilmek için yola koyulmaları ve akşam saatlerinde başlayan yağışın da etkisiyle mega kentte trafik yoğunluğu yaşanıyor. İftar saatinin yaklaşmasıyla, Avrupa Yakası'nda Cevizlibağ çevresinde yoğunluk görüldü.