İstanbul'da Bu Hafta Dolu Dolu Etkinlikler

İstanbul'da Etkinlik Rüzgarı

İstanbul'da bu hafta, yerli ve yabancı sanatçıların katılımıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Konserler, sergiler ve tiyatro gösterileri sanatseverlere keyifli anlar sunacak.

AKM'de Büyüleyici Performanslar

Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) yarın, Ahmet Özhan’ın sahne alacağı Vah Hüseyin konseri ile Türk müziğine doyacaksınız. 24 Temmuz'da ise Cem Mansur yönetimindeki Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası'nın İstanbul konseri müzikseverlerle buluşacak.

Anlatımlı Sema Mukabelesi

25 Temmuz’da AKM’de gerçekleştirilecek Anlatımlı Sema Mukabelesi, Mevlevi Ayin-i Şerifi'nin her bir aşamasının sembolik anlamlarını izleyicilere aktaracak.

Tiyatro ve Sinema

24-25 Temmuz akşamları AKM'de sahnelenecek olan Kapıların Dışında tiyatro oyunu, 21-25 Temmuz tarihleri arasında AKM Yeşilçam Sineması’nda gösterilecek olan Bir Zamanlar Gelecek: 2121 filmiyle birleşerek sanat dolu bir hafta sunuyor.

Açıkhava Konserleri

Maximum Uniq Açıkhava'da 26 Temmuz'da Alice Merton, 27 Temmuz'da Electric Garden ve 28 Temmuz'da Lvbel C5 & Çakal konserleri dinleyicileri bekliyor.

Mert Demir'den Unutulmaz Bir Gece

22 Temmuz’da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sahne alacak olan Mert Demir, müziğiyle dinleyicilere farklı deneyimler sunacak.

BtcTurk Vadi Açıkhava Etkinlikleri

BtcTurk Vadi Açıkhava Konserleri’nde bu hafta 26 Temmuz'da Mabel Matiz, 28 Temmuz'da ise Büyük Ev Ablukada Akustik konseri düzenlenecek.

İstanbul'daki bu etkinlikler, şehrin kültürel ortamının zenginliğini gözler önüne seriyor. Sanatla dolu bu haftayı kaçırmayın!