İSTANBUL'DA DARPHANE'DEN 24 MEMUR ALIMI FIRSATI!

İstanbul'da Darphane'den Memur Alımı Fırsatı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü aracılığıyla İstanbul'da iş arayanlara büyük bir fırsat sundu! İstanbul'daki iki farklı yerleşkesinde istihdam etmek üzere 24 işçi alımı gerçekleştirileceği duyuruldu.

Başvuru Süreci Başladı!

Resmî Gazete'de yayımlanan ilanın ardından, başvurular 26 Mayıs 2025 tarihinde başladı ve 30 Mayıs 2025 tarihine kadar devam edecek. Ancak bu kısa süre içerisinde fırsatı değerlendirmek için adayların hızlı davranmaları gerekiyor.

Açılan Pozisyonlar ve Gereken Nitelikler

Darphane, alımları 7 farklı alanda gerçekleştirecek. Her bir pozisyon için gereken nitelikler, sayıları ve özel yeterlilik belgeleri gibi detaylar, kurumun resmi internet sitesinde yer alan ilanda mevcuttur. Adayların dikkat etmeleri gereken önemli noktalardan biri de belirtilen mesleki yeterlilik belgelerinin sağlanmasıdır.

Başvuru Şartları Neler?

Darphane'ye başvuru yapabilmek için gerekli şartlar arasında:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Belirlenen yaş sınırını aşmamış olmak.

Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

Görevini sürekli yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli olmamak.

İlan edilen pozisyon için aranan eğitim düzeyinden mezun olmak.

Gerekiyorsa, ilgili alanda mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunun olumlu olması.

Başvuru yapmadan önce, bu şartların dikkatlice okunması ve adayın uygunluğunun teyit edilmesi oldukça önemlidir. Aksi durumda, eksik veya hatalı bilgilerle yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Başvurular Nereden Yapılacak?

İstanbul Darphane işçi alımı başvuruları, yalnızca Türkiye İş Kurumu'nun resmi web sitesi olan www.iskur.gov.tr adresi üzerinden çevrimiçi olarak yapılacaktır. Adayların, İŞKUR sistemine kaydolmuş olmaları gerekmektedir.

Başvuru Adımları

İŞKUR'un resmi sitesine (www.iskur.gov.tr) T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapın. (e-Devlet şifresi ile de giriş mümkündür.) Ana sayfada bulunan "İş İlanları" veya "Açık İş İlanları" bölümüne tıklayın. Arama kısmına "Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü" yazın veya ilan numarasını kullanarak arama yapın. İlgili ilanın detaylarını inceleyin. Uygun pozisyon için "Başvur" butonuna tıklayın.

Bu fırsatı kaçırmamak ve memur olmak için hemen başvurun!