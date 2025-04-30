İstanbul'da Deprem Sonucu 4 Okul Boşaltıldı

İstanbul'da, 23 Nisan'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından yapılan denetimlerde hasar gören okullar arasında 4 okul riskli bulundu ve bu okulların boşaltılmasına karar verildi.

Alınan bilgilere göre, Marmara Denizi Silivri açıklarında gerçekleşen deprem sonrası eğitim kurumlarında denetim çalışmaları başlatıldı. İncelemeler sonucunda, Sultanahmet Suphi Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Fatih Katip Çelebi İlkokulu, Silivri Gazi İmam Hatip Ortaokulu ve Üsküdar Halil Rüştü İlkokuluna ait anaokulu binasının riskli olduğu belirlendi.

Bu okullardan, özellikle Sultanahmet Suphi Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin ek bölümünde, çatlaklar tespit edilirken, bazı yerlerde sıvaların döküldüğü gözlemlendi.

Eğitim öğretime kapatılan okullardaki öğrencilerin ise ilçe milli eğitim müdürlüklerince yakın bölgelerdeki okullara nakledileceği öğrenildi.

İstanbul'da yaşanan 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından yapılan denetimlerde hasar gören 4 okul riskli bulunduğu gerekçesiyle boşaltıldı. Silivri Gazi İmam Hatip Ortaokulu binasının da boşaltılmasına karar verildi.

İstanbul'da yaşanan 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından yapılan denetimlerde hasar gören 4 okul riskli bulunduğu gerekçesiyle boşaltıldı. Silivri Gazi İmam Hatip Ortaokulu binasının da boşaltılmasına karar verildi.