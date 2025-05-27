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İstanbul'da Eleştirel Müslüman Çalışmaları Yaz Okulu Başladı

İstanbul'da düzenlenen yaz okulu, oryantalizmi sorgulayıp, Müslüman düşünceyi derinlemesine analiz ediyor.

Yayın Tarihi: 27.05.2025 18:30
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 18:30
İstanbul'da Eleştirel Müslüman Çalışmaları Yaz Okulu Başladı

İstanbul'da Eleştirel Müslüman Çalışmaları Yaz Okulu Başladı

ReOrient: Critical Muslim Studies Dergisi tarafından düzenlenen yaz okulu, 26-30 Mayıs 2023 tarihleri arasında Gençlik ve Spor Bakanlığı Riva Kamp Eğitim Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. "Direnişi Yeniden Yönlendirmek" temasıyla yapılan bu etkinlik, İslam dünyasına yönelik yerleşik oryantalist yaklaşımları sorgulamayı amaçlıyor.

Sunumlarıyla dikkat çeken yaz okuluna, Hindistan, Pakistan, Bangladeş, İran, Singapur, Malezya, Endonezya, Avustralya, Yeni Zelanda, Arjantin, Güney Afrika, Tunus, Mısır, Avrupa Birliği ülkeleri, ABD ve Kanada gibi pek çok ülkeden toplamda 65 katılımcı ve 7 öğretim üyesi katıldı. Katılımcıların çoğunluğunun doktora seviyesinde olduğu etkinlikte, önde gelen üniversitelerden gelen akademisyenler yer alıyor.

Programın ikinci gününde, Sömürgecilik Karşıtı Soyağaçları, Kur'an Çalışmaları ve Eleştirel Müslüman Çalışmalar ile Filistin ve Küresel Apartheid konularında seminer ve paneller düzenlendi. Katılımcılara sunulan öğle yemeğinde, Filistin mutfağına özgü lezzetler ikram edildi.

Etkinlik, Leeds Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Salman Sayyid'in liderliğinde yürütülüyor. Yaz okulunun amacı, Batı merkezli bakış açılarına karşı eleştirel ve sömürgecilik karşıtı yaklaşımlar geliştirmek.

Program boyunca, İslam, ırkçılık, sömürgecilik, direniş ve siyasi aidiyet gibi önemli konular atölye çalışmaları ve sunumlarla derinlemesine ele alınacak; toplamda 85 akademik bildiri sunulacak.

Yaz okulu, İslam dünyasına dair yerleşik oryantalist ve ulus-merkezli anlayışları sorgulayarak yeni dekolonyal yaklaşımlar geliştirmeyi hedefliyor. Katılımcılar ayrıca, İslamofobi, ırkçılık ve küresel politik kimlikler gibi güncel meseleleri kritik Müslüman düşüncesi çerçevesinde detaylı bir şekilde inceleme fırsatı bulacak.

Programın sonunda, 30 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında "Direnişi Yeniden Yönlendirmek" temasıyla Dördüncü Uluslararası Eleştirel Müslüman Çalışmaları Konferansı gerçekleştirilecek.

Critical Muslim Studies Hakkında

Critical Muslim Studies, İslam dünyasını etkileyen siyasi, toplumsal ve kültürel meseleleri sömürgecilik karşıtı bir bakış açısıyla ele alan bir akademik disiplindir. Bu yaklaşım, Avrupa merkezcilik ve oryantalizme karşı eleştirel bir perspektifle yaklaşmayı, Müslüman karşıtlığı ve ırkçılık gibi başlıca konuları postkolonyal ve dekolonyal düşünce çerçevesinde incelemeyi amaçlamaktadır. Dördüncü konferans, daha önceki üçü İngiltere'nin Leeds kentinde düzenlenen serinin İstanbul'daki devamı niteliğinde.

İslam dünyasına yönelik yerleşik oryantalist yaklaşımları sorgulayan ReOrient: Critical Muslim...

İslam dünyasına yönelik yerleşik oryantalist yaklaşımları sorgulayan ReOrient: Critical Muslim Studies Dergisi tarafından, "Direnişi Yeniden Yönlendirmek" temasıyla İstanbul'da yaz okulu programı düzenlendi. Programa, Leeds Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Salman Sayyid katıldı.

İslam dünyasına yönelik yerleşik oryantalist yaklaşımları sorgulayan ReOrient: Critical Muslim...

İslam dünyasına yönelik yerleşik oryantalist yaklaşımları sorgulayan ReOrient: Critical Muslim Studies Dergisi tarafından, "Direnişi Yeniden Yönlendirmek" temasıyla İstanbul'da yaz okulu programı düzenlendi. Programa, Leeds Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Salman Sayyid katıldı.

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