İstanbul'da Huzur Uygulaması: Helikopter Desteğiyle Denetimler

İstanbul'da Helikopter Destekli Huzur Uygulaması

İstanbul polisi, kentin genelinde helikopter destekli bir huzur uygulaması gerçekleştirdi. Uygulama, özellikle Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy gibi önemli ilçelerde yoğunluk kazandı.

Denetimlerde Hedef Güvenlik

İlçe emniyet müdürlükleri, Asayiş, Özel Harekat ve Trafik Denetleme şube müdürlüklerinden oluşan ekipler, denetimlerde aktif rol aldı. Uygulama noktalarında durdurulan araçlar detaylı bir şekilde aranırken, sürücü ve yolcuların kimlikleri titizlikle kontrol edildi.

Taksim Meydanı ve Millet Caddesi gibi önemli bölgelerde, ekipler durdurdukları araçların sürücülerinin belgelerini inceleyerek, yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrollerini gerçekleştirdi.

Bu tür uygulamaların, İstanbul genelinde güvenliği artırmayı hedeflediği belirtiliyor.

İstanbul'da polis ekipleri, kent genelinde helikopter destekli "huzur uygulaması" yaptı.